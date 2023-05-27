大陸國家統計局27日發布1到4月全大陸規模以上工業企業實現利潤總額2兆328.8億元（人民幣，下同），按可比口徑計算，較上年同期衰退20.6％，但降幅相比前3月的衰退21.4％出現微幅回升。觀察1到4月在41個工業大類行業中，有13個行業利潤總額同比增長，1個行業持平，27個行業下降。

在1到4月規模以上工業企業的實現營業收入合計41.07兆元、年增率0.5％；發生營業成本34.98兆元、年增率1.6％；營業收入利潤率4.95％，較上年同期下降1.32個百分點。

主要行業利潤情況中，熱力生產和供應業利潤總額年增47.2％，電氣機械和器材製造業增成長30.1％，通用設備製造業增長20.7％，汽車製造業增長2.5％，石油和天然氣開採業下降6.0％，專用設備製造業下降7.4％，煤炭開採和洗選業下降14.6％，非金屬礦物製品業下降27.4％。

另外紡織業下降30.2％，農副食品加工業下降36.3％，電腦、通信和其他電子設備製造業下降53.2％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降55.1％，化學原料和化學製品製造業下降57.3％，石油、煤炭及其他燃料加工業下降87.9％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降99.4％。

此外，1到4月的規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額7579.8億元，年減幅17.9％；股份制企業實現利潤總額1兆4962.4億元，衰退22％；外商及港澳台商實現利潤總額4679.9億元、年減16.2％；私營企業實現利潤總額5240.3億元，年減22.5％。