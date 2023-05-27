夏天正是苦瓜盛產季節，很多人因太苦不敢吃，事實上，它卻是一等一的好食物。農糧署指出，苦瓜含有鉀、鈣、鎂、膳食纖維等營養，更因富含維生素C，獲得「瓜中C王」的稱號。而市場上常見的有白玉苦瓜、大青苦瓜、翠綠苦瓜等品種，依照不同苦度，料理方式也有所不同。其中，白玉苦瓜苦味最低，可製成苦瓜封；翠綠苦瓜苦度最高，可做成金沙苦瓜。

農糧署在臉書粉絲頁「鮮享農YA-農糧署」發文，介紹苦瓜相關知識。其指出，根據《本草綱目》中記載，苦瓜有助除熱及解勞，適量攝取有助補充多元營養、促進食慾。此外，苦瓜含有鉀、鈣、鎂、膳食纖維等營養，特別是維他命C的含量居瓜類之冠，有瓜中C王之稱。

農糧署表示，國產苦瓜主要來自屏東、高雄、彰化、台中等地區，而市場常見的苦瓜家族有白玉苦瓜、大青苦瓜、翠綠苦瓜等品種，依照不同苦度及口感特色，適合的料理方式也不一樣：

1、白玉苦瓜：呈紡錘形，果色雪白，口感厚實，苦味低，適合做成各種料理。可加入豬肉、蔭瓜、水及調味，小火燉煮成苦瓜封。

2、大青苦瓜：呈長條形，果色青綠，口感較脆，苦中帶甘，適合涼拌、打果汁。可製成苦瓜汁，比例為苦瓜：水果：水=1：1：200，再加入糖或蜂蜜打成汁。

3、翠綠苦瓜：呈細長條形，果色深綠，口感清脆，苦味濃，適合汆燙、熱炒。可做成金沙苦瓜，先將苦瓜白色內膜刮乾淨，用鹽漬或汆燙去除苦味，再放入鹹蛋、苦瓜，快鍋熱炒。