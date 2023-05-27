台灣第一名模林志玲的日籍老公AKIRA成為「國民姊夫」，幾個月前接下台灣實境秀節目《神秘五金行》，大S的韓籍丈夫具俊曄也跟隨AKIRA的腳步，錄製台灣實境節目《極島森林2》，與男星陳柏霖、百萬網紅金針菇、台大森林系副教授余家斌搭檔。

具俊曄昨（26日）在IG宣傳《極島森林2》，開心地寫道：「快來台灣享受新的體驗和大自然吧！和帥氣可愛的弟弟陳柏霖，還有森林系副教授余家斌和125萬粉絲YouTuber金針菇！」照片中，具俊曄位於深山中，戴著帽子，穿得一身輕便，與陳柏霖、金針菇和余家斌一起合影，大家都露齒燦笑，看起來心情愉悅。

陳柏霖也在IG放上與具俊曄、金針菇和余家斌的同框照，證實此事：「沒錯！就是你們所看見的，我和哥（具俊曄）、金針菇，還有余教授等人一起完成了第一趟旅程。」金針菇亦在IG曝光多張花絮照，喜孜孜地表示：「很開心能夠參與《極島森林2》和三位歐巴們（？）一起在山上體驗森林療癒實在太好玩啦！！期待日後播出了，請大家多多支持～」

許多網友看到如此華麗的陣容，紛紛留言：「看到照片第一秒想說這是什麼神奇聯動」、「好棒的組合，期待播出」、「迴響熱烈，具先生加油」、「竟然是金針菇」、「又可以看到歐巴了」。