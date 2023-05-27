美國民主黨人和共和黨人今天朝達成協議、避免美國陷入嚴重債務違約危機又邁進一小步，且由於財政部將政府耗盡資金的日期往後推遲，朝野兩黨又獲得一些額外喘息空間。

法新社報導，財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，要是國會未能提高債務上限、批准增加政府借款，陷入債務違約的所謂「X日」（X-date）現在將落到6月5日，而非6月1日。

不過葉倫警告，期限雖往後推延，但在國會化解僵局的急迫性並未因此改變。

她在致聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的信中表示：「等到最後一刻才來暫緩或提高債務上限，會對企業和消費者信心造成嚴重傷害、提高納稅人短期借貸成本、為美國信用評級帶來負面影響。」

不過還是有一線曙光。根據未經證實的美國媒體報導，一項正在成形的協商內容包含一項將政府借貸權限延長2年的協議，意味著在2024年總統大選前不會再重演現在的危機戲碼。

然而，民主黨人將不得不對共和黨人要求全面限制社會保障和其他國內計畫的支出做出讓步。

麥卡錫告訴記者，協商人員已「取得進展」，但「除非一切都談妥，否則等於什麼也沒談妥」。

美債違約前所未見，一旦真的發生，可能會引發股市拋售潮、大量人口失業和經濟衰退，對全球經濟產生重大影響。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）援引新數據，說這些數據顯示「美國經濟已自證強韌」，但敦促「迅速解決」債務問題。

她說：「我們將美國國債市場視為全球金融體系的靠山，這座靠山需要穩住。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）