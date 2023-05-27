台灣好手張育成今（27日）在紅襪小聯盟2A進行傷後首場復健賽，先發3打數沒有安打，吞下2次三振，所屬的波特蘭海狗隊最終在延長賽以4比3擊敗藍鳥2A新罕布夏食魚貓隊。

張育成原先規劃在25日進行復健賽，不過因術後左手腕痠痛，直到今天才開始進行實戰，擔任波特蘭海狗先發二棒DH，張育成首打席在一壘有人時擊出二壘方向滾地球，二壘跑者遭封殺，自己則站上一壘，隨後靠著隊友二壘安打攻佔三壘，但仍成為殘壘。

接下來兩個打席張育成都遭到三振，由寇斯（Christian Koss）接替打擊棒次，波特蘭海狗9下靠著拉菲拉（Ceddanne Rafaela）追平轟，將比賽帶進延長賽，11局下再因投手暴投獲得再見分，以4比3逆轉氣走新罕布夏食魚貓。張育成此戰3支0吞2K，還在找尋打擊手感。

同樣是紅襪中線重要戰力的阿洛尤（Christian Arroyo），也在小聯盟3A進行復健賽，同為先發二棒DH的他2打數敲出1安，另外有1保送、1三振，洋基三壘手唐納森（Josh Donaldson）也在該場比賽中先發，3打數沒有安打，選進2保送、被三振2次。