知名經紀人孫德榮，近年健康狀況亮起紅燈，日前摔倒撞到肋骨，一度痛到爬不起來，便趕緊住院檢查，沒想到如今又因為無法小便，疑似導致感染發高燒，在醫師建議下只能先插著尿袋，身體狀況讓網友擔憂不已。

孫德榮日前接連摔倒兩次，由於壓到肋骨，一度痛到沒有體力支撐自己站起來，甚至長達十分鐘的時間，處於跌跌撞撞狀態，由於近來常「不自覺跌倒」，讓他對於身體發出的警訊感到擔憂，不忘提醒自己：「我真的開始要小心自己的身體了」，沒想到赴醫院進行檢查後，便急著出院返家，沒想到疑似無法小便導致發燒，只能再次返回醫院檢查，他也藉此提醒所有人：「我的行為不能學習」。

孫德榮曬出躺在病床上的照片，只見手臂多處有打過針的痕跡，無奈表示：「千瘡百孔就是不退燒，現在除了培養細菌，待會還要等拍核磁共振，昨天晚上又開始發冷，探照燈伺候，全身都是汗」，接著透露因為肋骨痛無法用平常腹壓小便，加上膀胱沒有排毒功能，導致餘尿排不乾淨，才會感染而高燒不退，在醫師建議先插尿袋，更不忘透露健康狀況：「腎臟已經在標準值之下」。

對此，網友紛紛留言關切：「好好配合醫生的醫囑，早日康復」、「乖乖聽醫生的話，好好休息好好調養吧」、「要開始禁食吃一些食物了！器官都有相關性」、「乖乖聽醫生的話，可別跟自己身體過不去」。