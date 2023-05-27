台灣科思創宣布，連年榮獲國際社會影響力獎項肯定的科思創祖孫科學營，將於2023年八月在台北、彰化及屏東登場。本屆主題為阿公的祕密花園（上屆主題為阿嬤的魔法廚房），科思創將帶領祖孫重溫孫子女幼兒時期與阿公阿嬤一起在公園裡吹泡泡的甜美回憶，並從中延伸做出彈跳泡泡、及會釋放水分給予植物的水晶寶寶實驗，最後再透過祖孫合力做出結合水栽植物與水晶寶寶的園藝作品，牽回深藏在祖孫心中的那份兒時感動。活動報名截止日為6月25日。

台灣科思創總經理溫凱登博士表示：「每個小朋友心中的快樂兒時回憶，可能必有的場景之一，就是在阿公阿嬤的陪伴下，在花園裡肆意地吹泡泡、甚至一起種植盆栽的記憶。台灣科思創誠摯地邀請全台祖孫，一起加入本屆以『阿公的祕密花園』為主題的祖孫科學營，體驗我們生活周遭奇妙有趣的科學現象。我們也期待見到祖孫在營隊中共同完成的科學園藝作品，能在帶回家後繼續受到祖孫的悉心照料，齊心將參與祖孫科學營時的那份共融感動，延續到家中。」

除了可帶回家的水栽植物外，本屆科思創祖孫科學營亦在活動手冊中列出並提供可自行在家操作的歡樂延伸實驗－泡泡幾何學，讓祖孫能持續回味在營隊中共同玩科學的快樂時光。科思創期待透過這樣的營隊，營造跨世代融合的優質空間在孫子女心中種下一株科學幼苗的同時，也帶出多元公平與包容的價值，並鼓勵長者動腦，倡導終身學習。

2023年科思創祖孫科學營的協辦單位包括台北市政府社會局、彰化縣政府與屏東縣政府。首場活動將在8月12日於彰化縣政府位於溪湖的兒童青少年福利服務中心登場。彰化縣長王惠美表示：「彰化縣政府自2019年科思創開辦祖孫科學營以來，即為科思創的合作夥伴。老齡化是全球趨勢，我們很開心能持續與科思創合作，透過一起玩科學的魔法，讓祖孫在充滿歡笑的共融實驗中增進祖孫互動，進而更認識彼此，迸出更多隔代相處的愛和火花。八月正是祖父母節的月份，本屆首場活動將於彰化起跑，我也非常期待能在營隊中見到來自彰化與中部的祖孫們，一起來共同探索、體驗科學與園藝的樂趣。」

屏東縣長周春米表示：「世代融合一直是屏東縣政府的推廣方向。屏東縣政府很開心此次能與科思創合作，將科思創祖孫科學營帶到屏東，在鼓勵年輕世代放開心胸享受與長者快樂相處的同時，亦透過營隊來創造祖孫話題。屏東是個狹長的縣市，此次的活動地點正好位於屏東縣中心點，也是在我們今年二月甫落成，適合全齡民眾的內埔社會福利綜合館。我們也期待8月19日能見到來自屏東與南台灣的祖孫一起來參加這場充滿創意又生活化的科教活動，促進祖孫感情並達到科普教育目的。 不能進入祖孫營場域的家長，若有攜帶幼兒同行，也可到我們位於該館二樓的托育資源中心，一起度過美好的親子時光。」

台北市政府社會局局長姚淑文表示：「照顧長者、弱勢家庭與隔代教養家庭一直是社會局努力的目標，只要祖孫互動愈良好、親密，愈能扭轉年輕世代對年齡的歧視與偏見，社會局期盼藉由與科思創合作的活動鼓勵更多高齡長者繼續學習，讓家庭互動更緊密，也在孩子心中種下一顆小小的科學與共融的種子，並讓北台灣的民眾重溫祖父母的關愛與溫馨。」

科思創祖孫科學營將於2023年八月份的第二個週六展開，並於北中南三地巡迴舉行，活動僅限祖孫組隊報名，費用全免，祖父母須年滿六十歲，孫子女為6－12歲兒童，中低收入戶享有優先錄取資格。此屆營隊，科思創也將於台北首開一場全台啟聰學校祖孫特別場。

報名截止日期為6月25日。錄取名單將於7月7日公布；報名網址如下：https://forms.office.com/e/4NC6nJj7nk