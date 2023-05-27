「晶片教主」、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前悄抵台，今天受邀到台大畢業典禮擔任演講嘉賓，他穿著招牌黑色皮衣現身引起騒動，現場學生搶著跟黃仁勳合照，他上台致詞以一句「大家好」問候，全場師生爆以熱烈掌聲回應。

據Ettoday新聞雲報導，黃仁勳今受邀台大畢典，原訂全程以英文演講，但致詞開場以「大家好」問候，全場師生以熱烈掌聲歡呼，接著秀一段台語

「今天本來想說簡單台灣話，但越想越緊張，因為在美國長大，不是說的很標準，今天還是說英文」，這番美腔台語引起師生笑聲，並回以熱烈掌聲。

黃仁勳本次來台的三場公開行程也倍受矚目，分別是27日應台大校長陳文章之邀，將在台大畢業典禮致詞20分鐘，他將以自身求學創業經歷，鼓勵莘莘學子，29日電腦展Computex 2023開幕典禮演講，30日則與全球媒體及分析師問答。

現年60歲的黃仁勳出生於台南，9歲時移民美國，於1990年取得史丹佛大學電子工程學碩士學位，並在1993年創立輝達，2020年獲頒台大名譽博士。