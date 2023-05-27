2024年總統大選，國民黨徵召新北市長侯友宜，民眾黨提名黨主席柯文哲，加上副總統賴清德代表民進黨出戰，「三腳督」態勢成形。台大政治系系學會日前舉辦總統大選假投票，結果為賴44票、柯30票、侯13票。對此，民進黨新北市議員戴瑋姍認為這結果顯示賴仍有年輕票，前立委沈富雄聽完狠吐槽並強調賴沒那麼厲害。

台大政治系系學會日前舉辦小公投，其中在「2024年中華民國總統大選，若柯文哲（民眾黨代表）、賴清德（ 民進黨代表）、侯友宜（國民黨代表）參選，您會支持哪位候選人？」賴清德拿到44票、柯文哲30票、侯友宜13票。對此，戴瑋姍昨(26)日在政論節目《少康戰情室》中認為，這些學生是18~22歲，也就是這次總統大選首投族，這個結果破解過去大家認為賴清德沒有年輕票，也證實柯文哲在年輕人心中，比侯友宜更重要。

參加同個節目的沈富雄則直言，因為這個結果有利賴清德，戴瑋姍就誇大其辭。沈富雄強調，該份假投票的樣本數太小，且這些人不見得是政治內行，調查結果也與近幾次年齡層交叉分析結果不一致，沈富雄認為賴清德沒有那麼厲害。

針對此假投票，主持人趙少康說台大政治系學生很多，但投出來的票加總僅87票，表示學生並不熱衷，且政治系學生理論上應該要更熱衷才對。