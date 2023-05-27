小文媽媽感念在逆境期間桃園家扶中心的陪伴及協助，辦理暖心回饋義剪活動外，也透過捐款一起投入扶幼行列。（桃園家扶中心提供／蔡明亘桃園傳真）

來自大陸的小文媽媽遠嫁來台，因故離異獨養2個孩子，她扛起經濟重擔，輾轉從事房仲和零售業，但收入不理想，要讓孩子好好接受教育，勢必需要穩定收入。她在桃園家扶中心社工陪伴下，開始學習美髮，獨自在中壢開美髮店，逐步讓自己與孩子的生活趨向穩定。近日小文媽媽感念在逆境期間家扶的陪伴與協助，透過義剪與捐款投入扶幼行列，她展現美髮專業，讓參與的兒少都有滿意新髮型。

小文媽媽2006年從大陸來到台灣，2014年因故離異，獨自照顧2個孩子，由於當時孩子都還小，她為了兼顧照顧孩子、確保孩子的課業學習，從事過許多工作，擔任過房屋仲介，也曾透過網路販售泡菜，但沒想到兩者的成交量和收入都不太理想。

小文媽媽在家扶社工的陪伴與鼓勵下，突破人生逆境，已在中壢擁有屬於自己的美髮店面。（桃園家扶中心提供／蔡明亘桃園傳真）

總是抱持正向、積極態度的小文媽媽，在社工的陪伴與鼓勵下，不讓自己陷入人生低潮，開始學習美髮專業。她表示，選擇美髮是因為本身就有興趣，也想好好地學習一門手藝可以撐起工作和收入。為了給孩子好的教育和生活，她努力學習美髮專業技能，近年成功在中壢開了屬於自己的美髮店。

創業之路上小文媽媽也經歷許多考驗，她分享「曾在很多艱辛中度過」，當初開店時女兒才就讀幼兒園中班，每天不僅要照顧2個孩子，還要努力工作，陪伴家人與工作的時間都要靠自己慢慢調適，才能找到平衡。

小文媽媽的美髮技術在創業期間也獲得肯定，2018年在中華奧林匹克盃美容美髮交流競賽大會，參與標準冷燙－捲髮設計組榮獲季軍，閃耀自己，逐步讓自己與孩子的生活更加穩定。

小文媽媽坦言，當年她獨自一人帶著2個那麼小的孩子，經濟微薄，到家扶中心申請協助，所幸在家扶的幫助下，她一步步度過難關，讓她深深地感覺「人間有愛就有溫暖」，每次回想起都充滿力量，未來若有能力也會回饋社會，幫助需要幫助的人。

小文媽媽感念在逆境期間桃園家扶中心的陪伴及協助，辦理「暖心回饋義剪活動」外，也透過捐款一起投入扶幼行列，實踐用行動及專業回饋家扶的精神。義剪當天，小文媽媽展現專業，讓到場剪髮的兒少，各個都十分滿意自己的新髮型，臉上都掛著滿足又開心的笑容。