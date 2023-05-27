OAD是由美國美食家Steve Plotnicki於2013年創建的美食評鑑平台，成立宗旨是要為「狂熱的美食愛好這發聲，每個人都可以在此分享自己所喜愛的餐飲體驗」。

不同於「米其林指南」或亞洲50大的評選方式，OAD是集結全球線上線下超過6000位美食家，依據20多萬筆用餐經驗整合評選出來的國際美食指南，評選範圍包括日本、亞洲、歐洲與北美地區，其中還會細分出經典、傳統與小餐館等不同取向的榜單。

設有11間包廂、擁有140～150個座位的晶華軒，原提供川粵料理。晶華2019年8月斥資近2000萬元，耗時1個月翻新內場廚房、更換外場設備，並延攬曾率日本大阪麗思卡爾頓酒店獲得日本米其林1星的粵菜主廚鄔海明，重新定位專注於提供正宗粵菜料理。

「晶華軒」此次首度入選2023年OAD亞洲區餐廳即名列105名，一舉拿下台灣中餐廳最高排名。身為餐廳靈魂人物、擁有逾30年料理經驗的廚藝總監鄔海明，除了傳遞廣東菜的經典滋味外，也肩負著發揚台灣在地食材特色的任務。

除了晶華軒外，此次台灣另有7間餐廳入選，分別為11名的Logy、37名的RAW、41名的Mume、48名的JL STUDIO、106名的AKAME、110名的Liberte及140名的君品酒店頤宮中餐廳，足見台灣餐飲美食發展的多元性與國際性，已漸獲國際各項餐飲評鑑肯定。

對此，晶華酒店董事總經理吳偉正表示，感謝OAD的肯定與推薦，晶華軒會持續精益求精，為國內外喜愛美食的饕客們，展現頂級服務與非凡廚藝。