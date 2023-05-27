塞爾提克能從東區冠軍賽0勝3敗落後連追兩場，把戰績扳成2勝3敗的幕後功臣終於曝光，儘管塞爾提克總教練馬祖拉只提到隊中某位助教，在0比3落後時站出來發表深具意義的言論，塞爾提克主力後衛史馬特27日卻把這名助教名字說了出來，那就是塞爾提克助教麥特雷諾斯。

「雷諾斯從來不是多話的人，但只要他站了出來，球員都會立正站好，」史馬特說，「他為了我們比賽做了所有的小事情，反覆觀看比賽影片，回顧我們打的每一個回合、每一個細節，我們每個人都愛他且尊重他，因為我們都看到了他所做的一切。」

「當時雷諾斯只是告訴我們一句話，」史馬特說，「千萬不要因為糟糕的一個星期，而去毀掉本季9個多月以來的努力。」

雷諾斯是目前塞爾提克教練團當中最資深的人，他從2015年開始擔任塞爾提克影片分析師，隨後更正式成為塞爾提克助教，上季他在前總教練烏度卡手下擔任球隊特別助教，就算馬祖拉上任也續留下來，且在比賽期間經常提供馬祖拉適時建議，特別是在是否啟用挑戰。