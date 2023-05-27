警消趕抵現場後初判該古井深約7-8米，立即以雙節梯實施救援任務。(圖／金門縣消防局提供)

整體救援歷時約10分鐘，但該民眾救起後經評估已無生命徵象。(圖／金門縣消防局提供)

金門地區昨（26）日晚間發生一起溺斃意外，一名居住於金湖鎮小徑年約80多歲的老翁，疑似欲取水澆菜時不慎失足掉落村莊附近古井內；消防隊獲報後雖立刻趕赴現場迅速將人救起，但該名老翁被救起時已經無生命跡象，現場交由轄區員警及里長協助處理後續事宜。

消防局指出，昨日晚間20時03分接獲報案，指稱位於伯玉路小徑側路旁水井有民眾不慎落水案件。指揮中心立即派遣轄區第二大隊金湖分隊出動各式車輛計5車7人趕往救援，抵達現場後指揮官第二大隊副大隊長董紀瑋針對關係人進行情資蒐集，初判井深約7-8米，決策以雙節梯搭配三角吊帶進行救援。

董紀瑋表示，現場在完成相關架設及安全確保後，由隊員黃志中下降進行救援固定，後續由前來支援義消協助上拉作業，整體救援歷時約10分鐘，但該民眾救起後經評估已無生命徵象，現場交由警方及里長蔡懷芝處理後續事宜。

消防局呼籲，民眾應於農田水井旁設置明顯標示，另進行取水作業時，務必於周遭設置安全措施，以避免不慎墬落井中發生憾事。