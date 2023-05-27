谷阿莫直球對決走光影片。（Up直播提供）

知名YouTuber谷阿莫日前因拍攝飯店疑似反射走光，他特地上Up直播《藝外爆紅》對決酸民，節目組現場播放走光影片，持人張立東順勢逼問水龍頭中的反射物為何，讓有備而來的谷阿莫曖昧回：「大家心知肚明就好！」

谷阿莫因快速講解電影的影片迅速竄紅，擁有百萬訂閱數，近年也不斷開設多元頻道圈粉，這次首度登上直播節目，一出場就強調知道節目的辛辣程度已做好萬全準備，隨後節目組直接播放疑似走光的片段直球對決，主持人張立東也順勢問反射物為何，逼的谷阿莫坦言：「檯面上的官方說法是手指啦。」

谷阿莫上《藝外爆紅》對決酸民。（Up直播提供）

他隨後曖昧回應大喊：「大家心知肚明就好！」間接承認走光的事實，隨後分享近期剛結束的越南飯店開箱行程，直言自己沒有去暗暗地方，只有去體驗越式洗頭而已，而且刮鬍子還被弄到流血體驗很差。

聊到拍攝負評飯店系列影片的心得，谷阿莫分享選擇飯店的小撇步，並說到三星級以下的飯店都很精彩，絕對會有理由讓人睡不著，力勸剛踏入經營YouTube頻道的張立東可以嘗試拍攝鬼屋住宿，讓網友們笑翻。

直播結束後聊開的谷阿莫，也針對傳言加盟民眾黨和有意投入不分區立委選舉做澄清表示：「目前真的太忙沒有參選的意願，機會就留給更適合的人。」並強調與民眾黨僅只有那次直播的合作，後面也沒有談到選舉的事，自己近期的重心都在拓展越南公司的發展上。