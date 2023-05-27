台灣大學27日舉行畢業典禮，並邀請NVIDIA執行長黃仁勳演講。（姚志平攝）

台灣大學27日舉行111學年度畢業典禮，邀請晶片大廠輝達Nvidia創辦人、執行長黃仁勳出任致詞嘉賓。黃仁勳全程以英語發表談話，不過他上台時先用台語說：「我今天本來想說台灣話，但愈想愈緊張」，引來現場笑聲、掌聲不斷；黃提到自己在美國成長，台灣話不是很流利、標準，「所以我今天跟你們說英文好不好」，幽默口吻再度引來全場鼓掌。

台灣大學今（27）日舉行111學年度畢業典禮，邀請到繪圖晶片大廠輝達Nvidia創辦人、執行長黃仁勳出任致詞嘉賓，並頒發學位證書給台大畢業生。（姚志平攝）

在黃仁勳上台前，台大校長陳文章介紹，本屆畢業典禮所邀請的演講人黃仁勳，在9歲時和10歲的哥哥到美國念書，住在一間來自生活較為艱難家庭的寄宿學校，當時的他除了要跟各種不同背景的人交流外，學校也強迫學生要義務勞動服務，例如清掃全校宿舍的廁所。

台灣大學27日舉行畢業典禮，校長陳文章致詞勉勵畢業生。（姚志平攝）

陳文章認為，特別的生活經驗及勇於挑戰的創意精神，讓黃仁勳能夠在全球充滿競爭的環境中，30歲就實現年輕時的夢想，創立了一間全球AI技術領先的公司。

陳文章，當NVIDIA股價漲到100美元時，黃仁勳也履行承諾，刺青NVIDIA圖像，鼓舞公司的員工，功成名就的黃創辦人即使屢獲大獎，總是抱持謙虛及感恩的態度，獲得全美亞裔工程師傑出終生成就獎。黃仁勳的事業才剛剛起步，要跟NVIDIA同事分享此榮耀，他所展現的人生態度正是我們要學習的典範。

台灣大學27日舉行畢業典禮，並邀請NVIDIA執行長黃仁勳演講。（姚志平攝）

黃仁勳在致詞時分享投入AI領域的創業艱辛過程，強調成功並非偶然，而是來自於多次的失敗才能完成目標。

對於AI科技已形成產業革命，他提到，每個行業都會不斷發生革命性的變化，回顧40年前，人類創造了PC，此後再來是互聯網、手機、雲端，到現在進入到AI時代，身為現代人，必須做好準備好，以能接受新的想法。

而他在致詞最後，以中文向台大學子大喊一聲「加油」，作為成功企業家給畢業生的鼓勵。

以下為黃仁勳演講致詞內容摘錄：

貴賓、家長，2023年台大畢業生，大家好。今天是你們特別的日子，家長的夢想也實現了。你們就要趕快離家，今天是榮耀的日子。家長犧牲了他們自己，成就了你們；我爸爸媽媽也在，我哥哥也在，就在這，我們跟我們的家長，展現我們的感謝。

10年前我第一次來台大，邀請我來看一間實驗室。我來的時候，他秀給我看他們做的東西，整個房間的NVIDIA遊戲顯卡，走道上是大同電扇，散熱用的。他自己做了一個超級電腦，用遊戲顯卡，用台灣人的方式，他在這裡，做了最早的NVIDIA JOURNEY。他很驕傲，他說因為你的關係，我可以完成我的事業，我們公司的價值在於幫這些人完成他們的事業。

我畢業的時候，世界還比較簡單；沒有液晶電視，還沒有手機，那是1994年，IBM PC跟MAC PC開始了個人電腦革命。你們現在的世界更複雜，車子開始自動駕駛，40年前PC出現，再來我們發明了AI，讓電腦可以自動執行。