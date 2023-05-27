儘管AI伺服器占整體伺服器出貨比例仍不及1成，但產業大老和研究機構分析，全球伺服器主要生產廠商來自台灣，AI伺服器需求高，零組件及散熱模組需求多，台廠可掌握商機。

2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）將於5月30日至6月2日在台北南港展覽館1館及2館登場，今年展會提出全新定位「共創無限可能」（Together we create），主題聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、綠能永續、創新與應用等6大主題。

主辦單位之一外貿協會主辦的COMPUTEX 2023 Keynote，邀請輝達（Nvidia）執行長暨創辦人黃仁勳來台參與盛會，已經來台的黃仁勳，29日將在現場發表主題演講，內容鎖定市場高度關注的高效能運算與人工智慧（AI）議題。

此外，包括宏碁董事長暨執行長陳俊聖、安謀（Arm）執行長Rene Haas、美超微電腦（Supermicro）創辦人、總裁暨執行長梁見後，以及高通（Qualcomm）、恩智浦（NXP）、德州儀器（TI）、意法半導體（STM）、西門子、華碩等重要主管，也將在COMPUTEX展會期間主題演講與論壇中，分享6大主題內容。

輝達日前公布第1季財報遠優於市場預期，財測更是驚艷，黃仁勳曾以人工智慧（AI）的「iPhone時刻」形容AI時代的到來，聊天機器人ChatGPT帶動人工智慧和生成式AI（Generative AI）應用與AI伺服器產業前景，勢必成為今年COMPUTEX關注焦點。

黃仁勳接受外媒專訪指出，電腦產業正同時經歷2種轉變，包括高效能運算和生成式AI趨勢，若要在趨勢中脫穎而出，需要具備整套AI專業知識、技術與軟體，並具備AI資料中心，輝達不再只賣晶片，而是轉向大企業出售整個AI超級運算系統。

和碩董事長童子賢分析，全球伺服器主要生產廠商來自台灣，生成式AI要順利運作，從晶片到伺服器都要有很強的結構。他指出，伺服器屬於雲端生意，目前發展百花齊放，供應商還有很多生意可以做。

廣達董事長林百里表示，現在沒有雲端就沒有生活，雲端關鍵在運算，AI是未來趨勢，廣達已是筆記型電腦、雲端、AI伺服器的龍頭，未來將會更壯大。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，去年鴻海集團在伺服器營收約新台幣1.1兆元，去年AI伺服器占集團伺服器營收比重約20%，預估今年占比可提升。產業人士評估，今年AI伺服器相關業績占鴻海旗下工業富聯（FII）整體伺服器業績比重，可提升至30%。

產業人士分析，工業富聯在高效AI伺服器與輝達合作推出平台，全資子公司鴻佰科技（Ingrasys）深耕模組化伺服器，工業富聯也布局伺服器機櫃至資料中心階段，擴及AI伺服器全產業鏈。

工研院電子與光電系統研究所表示，AI伺服器需求高，相關的零組件及散熱模組需求也多，台灣產出全球90%的伺服器，在這波AI浪潮下可以掌握很多商機。

產業人士分析，高效能AI伺服器帶動運算力大幅升級，數據中心服務系統包括繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU）、加速器、高速傳輸等整合製造能力；其中，散熱、降低能耗、高效電源管理技術成為關鍵。

研調機構集邦科技日前預估，今年AI伺服器出貨量年增將逾10%，不過目前AI伺服器占整體伺服器出貨比例仍不及1成，還無法反轉整體伺服器疲弱態勢。

雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎分析，現階段AI伺服器占營收比重不高，卻是跨出重要的一步，看好雲端產業、AI伺服器長期需求仍將成長，持續投資深耕資料中心技術。