王陽明說AKIRA煮的麵好吃！（衛視中文台提供）

衛視原創實境節目《神秘五金行》首集播出好評如潮，本周播出第2集，為了讓《神秘五金行》多角化經營，製作單位給了個「開麵攤」的任務，AKIRA更在擔仔麵達人一旁的協助下，煮出了人生的第一碗台南擔仔麵，王陽明吃下後立刻笑著對AKIRA說：「It's good very good！」

為了讓《神秘五金行》多角化經營，讓愛心觸及到更多地方，除了水電、木工、油漆等修繕業務外，製作單位還給了個任務「開麵攤」，為此眾人除了要打造麵攤，更要學習煮出一碗道地的台南擔仔麵。

就在擔仔麵達人介紹材料及煮麵教學時，一旁的温昇豪有時提醒煮肉燥要小心燒焦、有時幫忙攪拌避免鴨蛋煮太久，對煮麵程序也是信手拈來毫不含糊，讓達人不禁當場豎起大拇指稱讚「真的是好男人」，温昇豪笑說：「我從小就會煮了！」

就在達人示範完整個煮麵過程後，大家公推由AKIRA來品嚐，只見他喝了一口湯後，相當滿意地說了聲「好吃！」並且豪邁地吃下一大口麵，感動說：「真的好好吃！」接著AKIRA就在達人一旁的協助下，煮出了人生的第一碗台南擔仔麵，而這碗麵則是交由王陽明來品嚐，王陽明吃下後立刻笑著對AKIRA說：「It's good very good！」，讓原本有些緊張的AKIRA聽到後也開心笑了。

而在蔡昌憲煮麵過程中，AKIRA才發現自己剛剛煮麵的時候，漏了用熱水燙碗的這個步驟，求好心切的他立刻再煮一碗練習，認真踏實的態度也感染到王陽明，立刻接手煮麵練習，大家齊心又認真讓人看了好感動。