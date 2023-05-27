很多人吃鳳梨都曾有過刮嘴巴的經驗，TikTok上一位網紅科學家分享，將鳳梨果肉放到顯微鏡下方觀察，會發現果肉上充滿著細小的「針晶體」，而這些針晶體會刺破口腔細胞中的細胞膜，使得嘴巴出現刺刺麻麻的感覺，引起網友討論。

一名網紅科學家最近在TikTok上發布影片分享，每次吃完鳳梨都會覺得嘴巴刺刺麻麻的，許多人很好奇背後的原因，這次他切下一小塊的鳳梨果肉，將其放到顯微鏡底下檢查，結果竟然發現上千根細小的「針」。

#microbiology #underthemicroscope #microscopy #microcosmos #nature #pineapple #crystals #fyp #fypage #fypシ ♬ Sunshine - WIRA @sf_microscopy One of my favorite fruits is pineapple, but every time I eat them, my mouth tingles. I read that the fruit contains raphides! Kiwis, grapes, taro, and yams also have large amounts of these crystals. These needles serve as a defensive function against insect herbivors to deter them from eating the plant’s fruits and protect the seeds. The needles work with other chemcial substances, like bromelain in the pineapple, to amplify the effects. #microscope

原PO解釋說，鳳梨果肉中含有上千根「針晶體」，當人們吃鳳梨的時候，這些針晶體可能會刺破口腔內部細胞的細胞膜，使得嘴巴出現刺刺麻麻的感覺。不過，雖然背後的原理聽起來有點可怕，但他不認為這會阻止他繼續吃鳳梨。

原PO也說，奇異果、葡萄、芋頭和山藥也都含有大量的針晶體，這些針晶體遏止食草昆蟲吃掉他們的果實，具有保護種子的作用。且針晶體與其他化學物質產生共同作用的話，可以增強效果。

貼文引起網友討論，「我一直以為是過敏」、「我的女兒在6歲的時候，自己吃完一整顆鳳梨，結果因為嘴巴痛哭鬧許久，然後她現在15歲了，至今都不敢再吃」、「難怪媽媽老是說，不要一次吃太多鳳梨」、「我們在吃鳳梨的時候，鳳梨也在吃我們」。