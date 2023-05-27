很多人吃鳳梨都曾有過刮嘴巴的經驗，TikTok上一位網紅科學家分享，將鳳梨果肉放到顯微鏡下方觀察，會發現果肉上充滿著細小的「針晶體」，而這些針晶體會刺破口腔細胞中的細胞膜，使得嘴巴出現刺刺麻麻的感覺，引起網友討論。
一名網紅科學家最近在TikTok上發布影片分享，每次吃完鳳梨都會覺得嘴巴刺刺麻麻的，許多人很好奇背後的原因，這次他切下一小塊的鳳梨果肉，將其放到顯微鏡底下檢查，結果竟然發現上千根細小的「針」。
原PO解釋說，鳳梨果肉中含有上千根「針晶體」，當人們吃鳳梨的時候，這些針晶體可能會刺破口腔內部細胞的細胞膜，使得嘴巴出現刺刺麻麻的感覺。不過，雖然背後的原理聽起來有點可怕，但他不認為這會阻止他繼續吃鳳梨。
原PO也說，奇異果、葡萄、芋頭和山藥也都含有大量的針晶體，這些針晶體遏止食草昆蟲吃掉他們的果實，具有保護種子的作用。且針晶體與其他化學物質產生共同作用的話，可以增強效果。
貼文引起網友討論，「我一直以為是過敏」、「我的女兒在6歲的時候，自己吃完一整顆鳳梨，結果因為嘴巴痛哭鬧許久，然後她現在15歲了，至今都不敢再吃」、「難怪媽媽老是說，不要一次吃太多鳳梨」、「我們在吃鳳梨的時候，鳳梨也在吃我們」。
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