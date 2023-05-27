中共中央網信辦指出，按照清朗從嚴整治自媒體亂象專項行動要求，3月10日以來，各級網信部門積極履責，嚴肅查處各類違規自媒體帳號。微博、騰訊、抖音、快手等重點平台積極履行資訊內容管理主體責任，依法處置自媒體造謠傳謠、假冒仿冒、違規營利等突出問題。截至5月22日，重點平台累計清理違規資訊141.09萬餘條，處置違規帳號92.76萬餘個，其中永久關閉帳號6.66萬餘個，有力震懾自媒體違法違規行為，專項行動取得階段性成效。

網信辦稱，各級網信部門扎實履行屬地管理責任，積極統籌協調公安、市場監管等部門，重拳整治違法違規自媒體，依法約談自媒體運營主體2089人次，移交公安機關進一步核查處置線索2268條，積極對外公開典型案例，持續淨化網路生態。

其中具體包含從嚴打擊發佈傳播謠言資訊、有害資訊和虛假資訊的「自媒體」。例如之期的「中電科加班事件」、「醫生倒提嬰兒疑似虐待」、「婆孫平移插隊」等熱點事件中，借機造謠傳謠、惡意炒作等違規行為。對謠言首發、多發的自媒體，依法予以關閉。

而對明知為謠言或虛假資訊仍肆意傳播，以及參與惡意炒作的採取禁言、清理粉絲、暫停或取消營利許可權等處置措施。這讓微博、騰訊、抖音等重點平台累計處置造謠傳謠帳號3.43萬餘個，其中永久關閉帳號7541個，採取禁言、清理粉絲、暫停或取消營利許可權等手段處置帳號2.68萬餘個。

另外針對嚴肅查處假冒仿冒官方機構、新聞媒體和特定人員的媒體。集中處置了像是「最高檢察院」、「平安公安」、「河南衛健」等假冒仿冒黨政機關的帳號5.42萬餘個；「中國紅軍指揮部」、「中國反恐部隊」、「戰略導彈部隊」等假冒仿冒軍隊的帳號1.28萬餘個等。

下一步，中央網信辦將繼續把整治自媒體亂象作為工作重點，加強日常監管，保持嚴管態勢，從嚴查處自媒體違法違規行為，依法處置問題突出、整改不力的網站平台。同時，也呼籲廣大線民積極參與監督舉報，據實提供問題線索，共同維護清朗網路空間。