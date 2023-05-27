德微今年預計每股配發6.7元股利，其中現金股息為5.4元，公司訂6月12日為除息交易日，6月13日為最後過戶日，6月14日到6月18日為停止過戶期間，6月18日為除息基準日。

德微因啟動轉型，第1季為新舊設備交替期，營運處於相對低點，第1季稅後盈餘為7540萬元，年減30.38%，稅前淨利率與稅後淨利率分別為16.4%與17.4%，每股盈餘為1.7元，累計前4月合併營收5.83億元，年減18.59%。

展望第2季，德微公司獲利目標將以較第1季增加30%為努力方向。

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