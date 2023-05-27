加拿大女演員珊曼莎（Samantha Weinstein）2021年發現得了卵巢癌，便積極地接受治療，想不到抗癌2年半，還是敵不過病魔，其家屬透過珊曼莎的IG證實她14日上午病逝。

珊曼莎1995年出身於多倫多市，6歲成為童星，曾演出多部影視作品，2006年還憑藉電影《Big Girl》榮獲加拿大ACTRA女性傑出表演獎，成為有史以來以最小的年紀獲得該獎項的演員，珊曼莎2013年更演出驚悚電影《魔女嘉莉》走紅；此外，珊曼莎跨足動畫配音的領域，也熱愛自彈自唱，是演藝圈不可多得的才女。

想不到珊曼莎2021年罹患卵巢癌，把人生徹底顛覆，但她抱持樂觀的態度，努力地接受治療，並把抗癌生活記錄在IG，面對落髮的副作用，珊曼莎十分懂得自娛娛人，把自己的光頭P上箭頭、櫻花等圖案，也嘗試各種帥氣、個性的打扮風格，態度非常大方。而且，珊曼莎沒有因為疾病而放棄熱愛的演藝事業，邊抗癌邊替許多動畫配音，去年還成為幸福人妻，放上與丈夫的親嘴婚紗照，高興地大呼：「I do!!!」

16日，家屬透過珊曼莎的IG，證實她在家人的陪伴下，已在14日上午11點25分病逝於多倫多的瑪嘉烈公主醫院，家屬感傷地表示，珊曼莎努力抗癌2年半，沒有放棄喜歡的事物，專注於動畫配音、製作音樂，比大多數的人熱愛生活，「她現在要開始下一次冒險了。」許多粉絲得知噩耗，紛紛留言悼念珊曼莎。