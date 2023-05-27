李蒨蓉日前發文自曝，去年底陪兒子到美國念書，因此辦了一張需要年費、可以快速累積里程數，還能使用貴賓休息室的信用卡，事前打給銀行確認不管買的是何種艙等，都可以使用貴賓休息室。未料到了機場先被地勤婉拒，聽到李蒨蓉要客訴還翻白眼，接著改口稱會幫忙找座位，對此，有網友現身留言表示可能自己就是受惠者，「今年三月在進貴賓室就沒被請到隔壁貴賓室了，或許是因為妳的客訴吧」。

李蒨蓉日前發文透露，去年底持著確認購買何種艙等都可使用貴賓休息室的信用卡到機場，但卻被對方表示由於他們買的是豪華經濟艙，必須先讓位給商務艙的旅客，並請他們到隔壁航廈使用貴賓室，但當下距離登機時間只剩40分鐘，而來回就須20分鐘，李蒨蓉表示要客訴後，對方才翻白眼表示願意安排座位，進入後又聽到另一位女地勤在樓上抱怨「李蒨蓉硬闖貴賓室」，讓李蒨蓉當場氣炸。

網友回應李蒨蓉。（圖／翻攝自李蒨蓉 Lee Chien Rong臉書）

李蒨蓉認為，有建設性的評論是必要的，因此當下執意要客訴，也相信這段往事被流傳許久，身為該航空公司鐵粉的她，認為當下很受傷，她當時戴著口罩，登機證名字上也不是李蒨蓉，她表明願意去另一個航廈的休息室，但聽到要客訴時，地勤人員就翻了個白眼，態度轉好，如果從一開始就告知他們稍等10分鐘就有位置，她強調絕對可以接受。

李蒨蓉補充事發經過。（圖／翻攝自李蒨蓉 Lee Chien Rong臉書）

李蒨蓉進一步說，無論她是不是公眾人物，地勤都不該大聲說出旅客姓名，她認為是被帶位，並非硬闖，再加上從報到、秀出信用卡的過程中，就可以感覺到地勤人員非常「看人低」，希望未來他們能被提醒改善。見此，有網友說，自己也是常常被請到隔壁貴賓室的人，今年三月再到該家航空公司的貴賓室就沒被要求移駕了，或許是因為李蒨蓉的客訴生效，李蒨蓉回應：「希望是因為我有幫上忙，我的事情是發生在去年12月底」。