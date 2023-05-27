潭日月擁有美麗的湖景咖啡廳。（承億文旅潭日月提供）

「草草生活 藺編工藝展」，今周六（27日）下午有DIY活動。（承億文旅潭日月提供）

暑假前哨戰開打！曾獲「2021全台最美飯店＆最美客房雙冠軍」的承億文旅潭日月飯店，5月下旬率先祭出暑假前夕優惠；在同地點並與苗栗苑裡傳統工藝品牌「台灣手藺」推出「草草生活 藺編工藝展」，除了分享藺作型態與藺編文化之外，今周六（27日）下午亦有DIY活動，民眾到日月潭不僅能欣賞壯麗美景享用特色美食，更充滿濃濃台灣傳統工藝文化特色。

華人文創設計旅店龍頭品牌「承億文旅」旗下的潭日月飯店坐落於台灣日月潭文武廟前，不僅享第一排的日月潭美景，其「文風武格的東方書院美學」主題定位，更吸引韓國媒體於疫後率團參訪。看準疫後旅遊復甦，潭日月推出「入住潭日月加贈雙人套餐」活動。

即日起至5／31完成6月底前的任一晚訂房（端午連假及周六除外），最低樂山標準雙人房$4500元起含雙人早餐之外再加贈雙人午／晚餐套餐一份（價值$1848元）。配合「第二晚半價，加贈下午茶」專案活動，只要住房二晚（含）以上（端午連假及週六除外），即享第二晚半價優惠，平均一晚最低只要$3375元起，皆含早餐再加贈下午茶餐券兩客。

潭日月餐廳採用南投在地食材入菜並揉合湘菜料理的精髓，搭配飯店庭院與日月潭景觀，無論平日假日總吸引許多遊客前往用餐。旅人展開3天2夜深度小旅行，享受視覺、味覺、嗅覺的極致體驗。

承億集團品牌長簡巧珊表示：「承億文旅打造的不僅是間飯店，更是每座城市、每片土地的美術館，藉由不同主題的策展，我們將飯店化為交流平台與旅客分享台灣文化之美。」

潭日月攜手苗栗苑裡的藺草工藝品牌「台灣手藺」將藺草種植方法到藺草產品編織，完整的藺編產業文化鏈及工藝品搬到飯店公共空間來舉辦策展，透過「台灣手藺」工藝師的巧手編製，旅客可重新體驗藺編的手感價值，活動傳遞的不只是藺作的形態，更是生活方式的體悟及文化精神的延續。