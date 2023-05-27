台大今（27）日舉行111學年度畢業典禮，今年學士班畢業生有5166人、碩士班畢業生有3923人、博士班畢業生有423人，總計9123人獲得畢業證書。（姚志平攝）

台大今（27）日舉行111學年度畢業典禮，今年學士班畢業生有5166人、碩士班畢業生有3923人、博士班畢業生有423人，總計9123人獲得畢業證書。校長陳文章勉勵台大畢業生，必須要與時俱進，除了要具備專業、數位素養及跨域知識的硬實力外，也要有著不畏挫折、正直誠信、團隊合作、和利他感恩的心態。

台灣大學27日舉行畢業典禮，校長陳文章致詞勉勵畢業生。（姚志平攝）

陳文章致詞時表示，這幾年來世界有著重大的變化，除了AI資訊新科技所帶來生活上的影響外，人類也面臨新冠肺炎和區域衝突加劇的新時代。

陳文章說，台大所培育的學生必須要與時俱進，除了要具備專業、數位素養及跨域知識的硬實力外，也要有著不畏挫折、正直誠信、團隊合作和利他感恩的心態。

台灣大學27日舉行畢業典禮，畢業生紛紛合影留念。（姚志平攝）

陳文章勉勵畢業生，在邁向人生的新旅程時要注意：（一）態度－工作、做人、和做事的態度，是展現人格特質的品牌，也是他人下評判的準則，因此擁有認真負責和正直誠信態度，能讓人生高度不斷向上提升；（二）感恩－對於生命中曾幫助自己的貴人感恩，會讓人更謙卑，也會讓社會更正向喜樂。另外，因為競爭對手能讓人知道不足之處，促進學習以變得更好，因此也要對競爭對手表示感恩；（三）利他－以利他服務精神做人處事，不僅讓人際關係更和諧，也是社會祥和安定的力量。

陳文章在致詞最後，再次恭喜畢業生順利完成學業，祝福每位畢業生不管未來繼續求學或就業，都能抱持著追求夢想的心，勇敢去嘗試、去冒險，實踐自己的理想，不讓自己的青春留白，並保持處處用心學習的心態，踏實行事，誠懇待人，認真當下，邁向未來。

台灣大學27日舉行畢業典禮，畢業生紛紛合影留念。（姚志平攝）

今年畢業典禮的國際生畢業代表是來自德國的白莎莎（Elisabeth Kreitschmann），為台大Global MBA的學生。她曾在德國哥德大學（Goethe Universitaet Frankfurt）主修中文，並且在中國大陸交換實習1年，於2021年時申請GMBA，正式來到台大讀書。

白莎莎說，在台大就讀的時間，逐一克服氣候、語言及不同文化與觀念的艱難挑戰，認知到團隊合作的意義。她也感謝台大，讓她繼續追逐夢想，和同學參加國際商業競賽－霍特獎（Hult Priz）創業比賽，順利進入第二輪，實踐勇敢追夢的理想。她希望未來能在台灣開創永續時尚的品牌，促進台灣和歐洲的文化交流，成為台歐之間的橋樑。