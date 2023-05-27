NBA ref Eric Lewis has been outed as having a burner account (@CuttliffBlair). Lmaooo this is a momentous day. The account will surely be deleted soon so for the archives, the entirety of the account’s replies. All involving… yep, Eric Lewis. 😂



(h/t @Mikey_Wyllin) thread 🧵⬇️ pic.twitter.com/6GTvURouOc — Pablo Escobarner (blue check) (@PabloEscoburner) May 25, 2023

今年例行賽湖人、綠軍的第2回交手，湖人球星詹姆斯（LeBron James）執行最後一擊上籃，遭到塔圖（Jayson Tatum）明顯打手犯規卻遭無視，該場主裁判路易斯（Eric Lewis）隨後被起底是綠軍粉絲，遭大量球迷抨擊，而近日又爆出路易斯在推特擁有分身帳戶，專門回應那些批評自己的貼文。

推特上的偵探發現，一個叫做Blair Cuttliff的推特用戶，很可能是路易斯的分身帳號，Blair是路易斯妻子婚前的姓氏，也是他其中一個小孩的名字。Blair Cuttliff帳戶創立於2015年，但只關注5個帳號，包括NBA、3個與NBA裁判有關的帳戶，以及喬治梅森大學（George Mason University）的女籃官方粉絲團，路易斯的妻子正是執教該校。

只要涉及有關路易斯的名字，Blair Cuttliff幾乎都會給予回覆，有推特網友推斷該帳戶可能很快會被停用，已經將畫面備份，目前已經在推特上被熱烈討論。根據NBA記者史坦（Marc Stein）報導，聯盟已經開始調查路易斯是否使用推特分身帳戶。

本季是路易斯執法的第19年，吹判了1098場例行賽和82場季後賽，包含6場總冠軍賽，湖賽例行賽爆出爭議後，網路上隨即出現路易斯執法綠軍擁有異常高勝率的圖片，不過很快被證實數據造假。同樣在網路上相當活躍的杜蘭特（Kevin Durant）曾因忘記切換帳號，直接使用個人推特帳戶批評雷霆前隊友，隨後他也大方承認自己的確有很多分身帳號，顯露出最真實的自己。