資料顯示，4月前20名機款依序為蘋果iPhone 14(128GB)、蘋果iPhone 14 Pro Max(256GB)、蘋果iPhone 14 Pro(128GB)、蘋果iPhone 14 Pro(256GB)、三星Galaxy A54 5G(8GB+256GB)、蘋果iPhone 13(128GB)、三星Galaxy A14 5G(4GB+64GB)、三星Galaxy A53 5G(8GB+256GB)、三星Galaxy A34 5G(6GB+128GB)、蘋果iPhone 14 Pro Max(128GB)、蘋果iPhone 14(256GB)、OPPO A57(4GB+64GB)、蘋果iPhone 14 Plus(128GB)、三星Galaxy S23 Ultra(12GB+256GB)、三星Galaxy S23+(8GB+256GB)、OPPO Reno8(12GB+256GB)、三星Galaxy A14 5G(4GB+128GB)、蘋果iPhone 14 Plus(256GB)、三星Galaxy A54 5G(6GB+128GB)、OPPO A78(4GB+128GB)。

4月台灣手機市場銷售排行蘋果仍占九席最多，全台熱銷冠軍寶座改為上市半年的iPhone 14(128GB)，三星擁八席緊跟在後，最後三席則由OPPO取得。

三星4月與蘋果的差距越來越小，僅差一個席次，並有三支新機型Galaxy A54兩規格及Galaxy A34(6GB+128GB)進榜，全台最賣 Android機由Galaxy A54(8GB+256GB)接棒，一進榜就有前五名的好成績，同期上市的Galaxy A34(6GB+128GB)也是榜上前十名的新生，通路售價免萬元的Galaxy A53(8GB+256GB)亦依然在熱銷榜上。

三星Galaxy S23 Ultra(12GB+256GB)讓路給自家新進榜機型，名次稍稍往後，但還是本月最受歡迎的Android 旗艦機，而Galaxy 23+(8GB+256GB)本月更上升至第十五名，另外Galaxy S23 Ultra(12GB+512GB)排行第二十一名，離進榜僅一步之遙。

傑昇通信表示，2023年高階旗艦機銷量漸漸嶄露頭角，中階機型不僅力拼CP值，連入門機型也不斷降價促銷，像是本月壓線進榜的生力軍是OPPO平價新機A78(4GB+128GB)也是榜上通路價格最低的5G手機；而榜上唯一的4G手機也只剩OPPO A57再無對手，4月排名第十二名，價格更便宜，免四千就能無痛入手。