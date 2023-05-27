夫妻同床共眠不只維繫感情，還能守護彼此的生命。一名25歲人妻新婚後發現先生睡覺時打呼幾聲後就突然沒呼吸，嚇得她整夜不敢睡，深恐先生不再呼吸，於是強迫先生就醫檢查，這才發現是嚴重型的「睡眠呼吸中止症」。醫師表示，此類患者若未被即時發現，恐因呼吸中止時間過長，而有生命危險。

家醫科醫師陳柏臣在《醫師好辣》表示，這對夫妻婚後才開始共眠，妻子發現丈夫「打呼幾聲後就沒再呼吸」，深怕丈夫隨時不再呼吸、窒息而離世。為避免夜長夢多，該妻子逼著丈夫就醫檢查，確診為睡眠呼吸中止症。

陳柏臣表示，嚴重型的呼吸中止症必須就醫診斷，甚至必須靠手術治療緩解，上述人妻若未強迫丈夫即時就醫治療，「丈夫很可能自己一個人睡在房間，因為呼吸中止時間過長，就不會再醒來。」

衛福部的衛教資訊指出，睡眠呼吸中止症候群的好發因子包括肥胖、下巴狹小或後縮、扁桃腺肥大或懸壅垂過長、菸酒、糖尿病、有阻塞性睡眠呼吸中止症候群家族史者。

衛福部並表示，由於此病的患者容易發生睡眠中斷及低血氧，所以發生心血管疾病的機率高於一般人，例如心肌梗塞、心律不整、高血壓、腦中風，也可能併發糖尿病或汽機車意外事故。

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