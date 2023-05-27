臺中市一名90歲黃姓老翁，23日一早向家人說要去找朋友，獨自開車外出，家人也以為他一如往常時間到就會自己回來，卻一直到隔天早上都沒回家，打電話給老翁只是說：「我會自己回家，不用來找我。」堅持不承認自己迷了路，家屬只好趕緊到派出所報案，員警利用監視器發現老翁可能去向，積極到現場找尋，火速攔下仍開著車在路上迷航的老翁，順利幫助他返家。

臺中市政府警察局第二分局永興派出所巡佐彭聖傑、警員謝苡晨於112年05月24日08時許，接獲民眾報案稱其父親於昨日上午9時許說要出門找朋友、買東西，就獨自開著車外出，沒想到整整一天還未返家，雖都能透過電話聯繫上老翁，但固執的老翁堅稱自己沒有迷路，會自己開車回家，要家人不用擔心，也不願透露他目前的位置，讓家屬十分擔心。

員警受理後立即調閱老翁的車牌，發現老翁竟已開車整整24小時，不停在整個臺中市兜圈子，足跡遍及太平區、南區、烏日區到西屯區都有，完全就是在整個大台中迷了路，且發現老翁正從霧峰區往草屯方向行駛，家屬聽聞決定直接前往尋找，員警也持續調閱老翁行蹤，於09時許發現老翁正從草屯沿中投公路開回臺中市區，決定到老翁可能的行駛路線等他，並由值班員警持續回報老翁位置，沒想到老翁竟出奇不意地來個大迴轉，又往郊區方向離去，員警仍不放棄，深怕老翁又跑離臺中市，便沿著老翁的路線持續追尋，終於追上老翁的車，立即上前攔下，並協助聯繫家人讓老翁順利返家，結束老翁24小時不斷電之旅，讓家屬十分感激。

超狂9旬翁連續在開車24小時，在大台中市迷途，警方用電眼追回他。(警方提供)

第二分局分局長楊川呼籲，如家中有疑似失智的家屬常有走失之虞，家屬可備妥資料向政府單位申請防走失之愛心手鍊；亦可向分局偵查隊申請「自願捺印指紋建檔」，透過科技辨識幫助失智長者或迷途者確認身分，讓警方快速聯繫上家屬，守護長輩安全。