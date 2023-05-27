林立青從素人寫作成為暢銷作家，著作《做工的人》銷售數十萬本，更被翻拍成電視劇、電影等作品，但除了寫作外，他還創立的「社團法人臺北市攸惜關懷協會」，專門聘僱無家者從事高壓清洗地面業務。近期他接獲了一場「遺屋」案件，在面對眼前的慘況及種種困境，讓他不禁感嘆「我們拯救不了人間悲劇，只能讓他在回家時，擁有乾淨整齊的空間」。

「伴屍案」林立青昨（26日）晚間在臉書發文指出，近期他們接了一場特別的案件，一名老人委託他們清理民宅，而個案持有身心障礙手冊，在母親過世床榻後，不知道該如何處理，與亡母住在房子裡面，陪了半年，直到就醫時通報，事件才曝光。

林立青表示，他帶領團隊進屋後，看到房間裡堆滿垃圾，手搖飲的杯子堆疊起來，從地面高過沙發，幾個超商便當盒裡面蔓延出黑綠色的霉塊，而床上有一個完整的印痕，「黑褐色的邊邊帶著黃，空氣裡面充滿我們熟悉的遺屋味道，腐敗肉品後油脂和人體汗味夾雜其中」。

林立青表示，清理這件事對他們來說不難，只是日常，屍油血印各有處理的藥水，衣服棉被都進垃圾袋，紙類全部回收，金屬套入米袋，床墊可用大膠膜纏繞封印，「但錢在哪裡？藥劑精油都要準備，防護衣、工作手套、膠膜和垃圾袋也都是錢。社工們每個都想把事情做好，但他們除了熱情一無所有，最常看到的是這些社工拉更多的社工一起哭」。

林立青透露，其實他並不喜歡在臉書上寫「遺屋」，最大原因每次寫完各種請託隨之而來，求助的人多，但提供支援的人少，每次別過頭去，又會有新的案件送上門來。每個月做兩件公司就可以破產，但不做良心又過意不去。

他也透露，自己很少找公部門，但這案子在萬華中正區交界，內部先討論後向協會提報預算、開設專款，然後花上三、四天時間來回安排，包括經費、清運和進場時間。

林立青特別在文中感謝在地議員吳沛憶的支持，協助他們找清潔的經費和贊助，並協調並聯繫清潔隊，另外也謝謝方荷生里長幫忙準備垃圾袋，謝謝Patroni願意提供遺屋工作全身裝備，謝謝美沃奇提供拆除和整理的工具。

面對種種困境，林立青感嘆，「我們拯救不了人間悲劇，只能讓他在回家時，擁有乾淨整齊的空間。為這個原因，我們會繼續撐下去」。