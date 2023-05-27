微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）日前被爆出，曾經與俄羅斯天才橋牌美少女安托娜娃（Mila Antonova）有過一段婚外情，這段關係被已故美國淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）當作威脅蓋茲的把柄。英國《每日郵報》最新刊出的一張照片則揭露安托娜娃曾與俄羅斯美女間諜查普曼（Anna Chapman）往來，目標可能正是比爾蓋茲。

《每日郵報》在26日刊登一張照片，照片裡2名年輕女子走在紐約街頭，對著鏡頭微笑，乍看之下和一般人沒兩樣，但仔細一瞧，其中一人是最近被爆料曾與比爾蓋茲交往的前俄羅斯橋牌選手安托娜娃，另一人則是鼎鼎大名的美豔間諜查普曼。她們面對鏡頭展現迷人的微笑，查普曼還舉起一隻手，作出打招呼的姿勢，兩個人都顯得相當開心。

BREAKING NEWS: Deep Ties EXPOSED Between Mila Antonova (the girl Bill Gates had an affair with) and notorious Kremlin spy Anna Chapman! HOW MANY of the girls Jeffery Epstein illegally trafficked were from Russia? Did either of these two PLAY A ROLE in the operation? THE TRUTH… pic.twitter.com/9ZjJshxhJ4 — Matt Wallace (@MattWallace888) May 26, 2023

報導指出，這張照片很有可能拍攝於2009年或2010年初，恰好就是安托娜娃與蓋茲交往的時間。查普曼則是憑著與前夫結婚時取得的英國護照，在2009年搬到紐約並進入上流社交圈，但她很快就美國聯邦調查局（FBI）盯上，經過半年的調查監控，於2010年6月遭到逮捕、遣返回國，幸運躲過牢獄之災。

Meet Mila Antonova, the young bridge player who Bill Gates had an affair with in 2010. Jeffrey Epstein found out about this affair and used it as leverage against Bill Gates. Bill Gates began having private meetings with Epstein in 2011, but Epstein didn’t find out about the… pic.twitter.com/qeswB8uPiv — 🇺🇸Travis🇺🇸 (@Travis_in_Flint) May 21, 2023

一頭亮麗紅髮的查普曼出身於間諜世家，她擁有出眾的外貌、身材性感火辣，加上高智商和學歷的加持，很快就成為俄國情報單位的王牌，派往海外執行間諜工作。如今這張照片透露她與安托娜娃交情匪淺，也不排除後者可能遭到吸收。至於比爾蓋茲是否知情，外媒記者本周多次聯繫，但始終無法取得回應。