身兼學者、作家與翻譯家身分，前輩作家林文月於美國加州時間26日早上9時許過世，享耆壽90歲。林文月一生致力於教學與學術研究，也未曾停下散文創作與翻譯之筆，她是研究中日比較文學的開拓者，也樹立了散文寫作的典範。

林文月之子郭思蔚於臉書上通知「我們親愛的媽媽，今天早晨安詳地於加州奧克蘭家中展開一段新的旅程」。遵從她不急救、不開刀、不插管的囑咐，在家中安詳辭世。「看著媽媽清瘦但仍然平靜娟好的臉孔」郭思蔚也希望母親此去永無苦痛，「還可與故親團聚，更能和您嫻熟的陶、謝、紫式、和泉飲觴論文」。

林文月的父親林伯奏為彰化人，曾於上海留學，母親連夏甸為連橫長女，林文月出生於上海日本租界，幼時受日本教育，小學遷居回台後才開始接受中文教育，並於台大取得中文系學士、碩士學位，於台大任教。她專攻於六朝文學、中日比較文學等領域，曾翻譯多部日本古典文學作品，包括《源氏物語》、《和泉式部日記》、《枕草子》等。

林文月於台大任教時吸引了一眾忠實粉絲，甚至儼然形成一幫「望月派」，作品被譽為溫雅如玉、文如其人。長期任林文月作品編輯的有鹿文化創辦人許悔之指出：「林文月老師一生，人美、心美、文章譯筆應世風範都美－是一位宛若六朝風華人物的人，就像她的研究專業：陶謝與六朝文學。」東華大學中文系教授黃如焄談林文月專著名為「清質澄輝」，蔣勳曾說林文月文章特色是「雲淡風輕」，他認為此八字正是林文月一生為人為文的註腳。