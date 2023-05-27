大家都知道定期量測血壓的重要性，但是否有正確解讀數值呢？藥師廖偉呈表示，一般正常的血壓值為120／80mmHg，較高的是收縮壓；低的為舒張壓。若高於130／80mmHg，可能是高血壓；若收縮壓低於90mmHg，或比平均收縮壓低於25mmHg以上，則屬於低血壓。他並列出5大血壓高低數值背後隱藏的訊息，其中像是收縮壓正常、舒張壓偏高，是高血壓的早期表現；收縮壓偏高、舒張壓偏低，脈壓差超過60mmHg以上，大多屬於較嚴重的血管硬化。

藥師廖偉呈在臉書粉絲頁發文，說明血壓數值的重要性。他表示，根據臨床研究指出，高血壓患者罹患中風、心臟病、腎臟病、周邊血管病變及動脈瘤等風險較高。因此，控制血壓的原則是透過生活、飲食、運動或藥物處方等方式，將血壓控制在120／80mmHg以下，以有效減低高血壓相關併發症的發生機率。他並分享血壓高低傳達的5個訊息：

1、收縮壓偏高、舒張壓正常：廖偉呈說明，此表示大動脈的彈性降低，主要是因為人體老化所致，常見於長年者和更年期婦女。

2、收縮壓正常、舒張壓偏高：廖偉呈解釋，如果脈壓差很小，多半是由於工作壓力大、缺乏運動，交感神經活性增高，周圍血管阻力增加所導致，這是高血壓病的早期表現。但他強調，單純舒張期高血壓仍不能忽視，因為隨著病程延長，可能會轉變為經典性高血壓，甚至是單純收縮期高血壓。

3、收縮壓高、舒張壓高：廖偉呈指出，高收縮壓表示血管阻塞，高舒張壓則代表周邊血管阻力上升，與血管彈性逐漸下降。他提到，年輕人高血壓多以舒張壓高為主，或是兩個都偏高；而壯年族群高血壓通常兩者都偏高。

4、收縮壓高、舒張壓低：廖偉呈示警，當脈壓差超過60mmHg以上，大多屬於較嚴重的血管硬化。心臟舒張血液回流時，血管的回彈壓力不足，以致於舒張壓偏低。

5、收縮壓低、舒張壓低：廖偉呈表示，此為低血壓，一般成年人若多次測量血壓，收縮壓維持在90～100mmHg以下，舒張壓50～60mmHg以下，建議應進一步進行檢查以找出原因並加以治療。

國民健康署建議，18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，而高血壓患者應牢記「722」量血壓密碼，「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍。透過定期量測清楚掌握血壓變化狀況，是做好血壓管理的重要關鍵。