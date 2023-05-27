本周台股掛牌的海外ETF漲幅前10名依次為: 富邦未來車 、富邦恒生國企反1、復華香港反1、國泰費城半導體、國泰智能電動車、台新全球AI、國泰臺韓科技、兆豐洲際半導體、富邦印度正2、國泰中國A50反1。

美國債務上限談判僵局，拖累美股走勢，然輝達季報亮眼盤後大漲逾24%，帶動富邦未來車ETF(00895)股價大漲，為昨日盤面上上漲幅最大之ETF，股價也再創今年以來新高，交易量更較前日大增11倍。在產業方面， AI是近期整體科技業最重大的趨勢發展，由於ChatGPT橫空出世，各家企業轉往AI雲端支出正強勁增長、佈建加速，市場擴增速度比以往更快，並且這才剛剛開始，未來AI應用將逐漸滲透到每一個產業，目前看仍有很大成長潛力。而在電動車方面，電動車市場初期的成長主要依靠各國政府的政策補貼以及相關的租稅減免政策為誘因，然而，現在已開始進入主升成長階段，除了接近傳統燃油車的定價獲得一般消費者轉向之外，更低的車輛使用成本，再加上更趨多元化的車款供消費者選擇，今年全球電動車銷量要突破1,400萬台不是難事，仍然持續看好產業發展。

富邦未來車ETF(00895)經理人王素珍指出，ChatGPT及電動車驅動的科技發展為未來投資趨勢，00895第一及第二大持股分別為輝達及特斯拉，同時擁抱AI及電動車二大趨勢浪潮，基於AI強勁發展才剛開始，而電動車產業發展明確且持續向好，建議投資人可加碼佈局，掌握投資機會。