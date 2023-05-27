高雄重機騎士駕駛市價逾40萬「Honda CBR650R」重機遭撞毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄重機騎士駕駛市價逾40萬「Honda CBR650R」重機遭撞毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

女子駕駛小客車疑似未禮讓直行車，車尾遭反應不及重機騎士撞上。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄三民區今日凌晨發生車禍意外，38歲蕭姓女子酒駕開車從快車道切換至慢車道時，疑似未禮讓直行車，導致後方23歲董姓重機騎士反應不及撞上，噴飛倒地不起，而市價逾40萬「Honda CBR650R」重機也撞毀，零件四散。警方獲報到場，董男身體多處擦傷、骨折送醫，而蕭女經實施酒測，酒測值0.13，雖未超標，因害怕被關當場嚇哭。

今日0時3分許，蕭女開車行經三民區民族一路快車道上，經過民族一路373巷口時，蕭女從快車道切向慢車道，疑似變換車道未讓直行車先行，讓後方高速行駛的董男反應不及，直接撞上蕭女車尾，董男也噴飛倒地不起。

三民二分局警方獲報到場，董男頭部、身體多處擦傷，並且手部骨折，協助將其送醫治療，也依規定對蕭女實施酒測，蕭女酒測值為0.13，她表示，昨晚10時許跟朋友在餐廳聚餐，喝了約3、4杯啤酒，後貪圖方便開車返家，不料卻發生車禍，當場嚇哭，害怕將要坐牢。

此外，除了蕭女未禮讓直行車外，警方也初步研判董男在閃黃燈號誌路口未減速，詳細肇事原因，仍待交通大隊進一步分析研判；另蕭女酒後駕車肇事，未達酒駕標準，且經實施生理平衡檢測觀察屬合格，未達刑法公共危險罪程度。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！