中國特使李輝近期赴歐推動中方為俄烏戰爭制定的和平計畫。華爾街日報報導，西方官員透露，李輝釋出的訊息是：歐洲國家應敦促俄烏停火，並讓俄國保有已占領的部分烏國領土。

李輝此行沿途造訪基輔、華沙、柏林、巴黎、布魯塞爾，呼籲各國政府在經濟上將中國視為美國以外的選項，還建議各國在俄羅斯與烏克蘭戰爭擴大之前迅速止住衝突。他排定26日前往莫斯科。

西方國家官員說，目前否定中方的努力還為時過早，但他們質疑中國是否真能在任何談判中擔任正直的中間人，畢竟中國與俄羅斯關係匪淺。這些官員還認為，除非俄軍撤出烏克蘭，否則和平無望。

中國外交部對此尚未回應。

一名曾與李輝交談的外交官表示：「我們解釋說，除非俄軍撤離，否則光是凍結衝突並不符合國際社會的利益。」這名外交官說，西方官員還告訴李輝，「歐洲與美國不可能分裂」，歐洲也不會收回對烏克蘭的支持。

另一名外交官說：「他們大概是在試探西方世界的團結，試圖展現主動權。」

另一人說，中國的主要利益似乎是確保俄羅斯不會打輸這場戰爭，同時確保俄國不動用核武。

俄羅斯在去年2月入侵烏克蘭之後受到西方國家制裁，於是中國成了重要經濟命脈。中國大量採購俄國能源，並向俄國出口貨物，包括軍民兩用的電腦晶片和其他電子產品，出口量自戰爭爆發以來就大幅增加。

歐洲各國政府認為，中國的和平倡議和友俄態度顯示，北京當局在俄烏戰爭上的立場較傾向俄方。

中國今年2月發布12點烏克蘭和平倡議，呼籲停火及和談，但細節不多。內容雖然稍微警告俄方不要動用核武以致戰事升級，但也間接批評了美國和北大西洋公約組織（NATO）。其中第一點是「尊重所有國家的主權」，卻未呼籲俄軍撤出烏克蘭，也未提到俄國對烏克蘭的侵略。

西方國家官員說，歐洲立場普遍與美一致，認為俄軍不撤出烏克蘭，就沒有和平的一天，各國政府也擔心中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的密切關係。

歐洲外交人員說，他們與李輝會談時，試著傳達3項關鍵訊息：中國必須持續施壓俄羅斯不要動用核武、中國不可軍援俄羅斯，且必須譴責俄國的侵略行為。

他們也要求中國支持國際社會確保烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠安全無虞的行動；這是歐洲最大的核電廠，目前被俄方占領。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）