德國之聲26日刊出訪問伍德克（Jörg Wuttke）近日接受「南德意志報」採訪時作上述表示。

伍德克表示，中國的地方官員對於外國投資者鋪出紅地毯熱情歡迎，但在這樣的魅力攻勢之下，歐洲企業仍然表現出很大的謹慎。「中國已今非昔比，經濟增長不那麼強了，排在前面的10大歐洲公司占在中國投資的8成，它們也繼續投資。但較小的企業已經按了暫停鍵，或者離開了」。

他認為中國經濟最大的問題在房地產業，占到國民經濟的1/4，儘管曾停工的項目繼續施工，但新開發的幾乎沒有。此外，在出口領域，中國去年向歐盟輸出640萬個貨櫃，歐盟對中國僅160萬個貨櫃。這顯示中國對歐洲消費者的依賴性。

在工業生產方面，能源供給也不斷出現問題。青年失業率居高不下，在大城市約20%。

此外，伍德克提到中國的大型民營企業困境，指中國的民營企業有非常聰明、靈活的頭腦，由像阿里巴巴的馬雲或騰訊的馬化騰這樣的企業巨頭向前推動經濟，但這些人受到懲罰，而國有企業則受到扶持。

他表示，德國過去討論對中國要「以貿促變」，這個目標是實現了，「但卻是中國人改變了我們。看看現在德國投資者的國籍，中國人展示了他們的工業政策」。

德媒關切「如今共產主義是否重新顯露出來？」伍德克認為，過去民營企業有更大的空間，現在中國國家主席習近平則擔心俄羅斯的前車之鑑重演，即企業家接管經濟和媒體，最終導致黨分崩離析。

伍德克說，「在中國我們現在還沒有到六十年代文革的時候，但方向是這樣的。」