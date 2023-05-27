陳正隆撿取成美文化園內的日本羅漢松等植物製成畫筆。（頂新和德文教基金會提供／孫英哲彰化傳真）

出身彰化縣埔鹽鄉的知名當代水墨大師陳正隆，以羅漢松、落羽松與竹葉等植物為畫筆，藉由植物纖維的不同軟硬、吸水性等產生不同的筆鋒及肌理，再結合拍打、拓染、滴灑、渲染等技法，創作兩幅入園林觀墨禪彩墨畫，展現有趣未知的創作實驗效果，也讓人見識到不受限的大師級功力。

為了讓南彰化地區民眾能欣賞到國際級的藝術展演，頂新和德文教基金會今年邀請知名當代水墨大師陳正隆，在彰化縣永靖鄉成美藝廊舉辦「入園林觀墨禪－陳正隆當代水墨展」，展覽即日起至7月18日，共計展出30件精彩作品，讓民眾近距離貼近水墨大師的創作。

其中陳正隆首度公開展出兩件全新作品「入園林觀墨禪1號和 2號」，這是他為這次展覽創作獨一無二的作品，其繪製畫作的畫筆，是撿取成美文化園內的日本羅漢松、蘭嶼羅漢松、桃實百日青、落羽松、黃金串錢柳、蘇鐵、野薑花、極光粗肋草與竹葉而製成，展現出大師獨特的藝術視野和創作手法。

陳正隆說自己是彰化囝仔，從小住家四周種滿竹子，幼稚園時他就以綠色描繪出他最有印象的畫面，對於竹子有熟悉情感，竹子也成了日後他經常的創作主題。他認為創作從觀察大自然而來，每種植物的形體隨著白天和晚上的光影不同而交織出各種變化，透過虛實，營造出東方媒材特有的空間感。

陳正隆從傳統水墨開始學習，後來接觸西洋美術，積極追求突破，將現代水墨藝術帶往新的境界，且不受限於使用傳統水墨毛筆的工具，將收集於自然的素材，巧妙自製植物畫筆，藉由植物纖維的不同軟硬、吸水性等產生不同的筆鋒及肌理，再結合拍打、拓染、滴灑、渲染等技法，激盪出令人印象深刻的創作實驗效果。

陳正隆的作品曾獲選2017年與2021年全球水墨畫大展，他也曾在韓國、香港、北京、馬來西亞和台北、台中等國際藝術博覽會參與聯展和個展，作品廣為國內外各地收藏家典藏，這次展覽將展示陳正隆多個系列作品，包含「花園系列」、「琉璃光。荷」和「竹影系列」，民眾可以在其中感受到他對於自然和生命的獨特理解。

即日起至7月18日止，展覽免費參觀，頂新和德文教基金會將於6月3日邀請陳正隆到成美藝廊參加交流推廣活動，他將親自介紹作品和分享創作過程，歡迎民眾到場參加，活動詳情可洽頂新和德文教基金會臉書：https://pse.is/4wmvqd。