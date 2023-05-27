「登山女神」曾格爾先是爆出挑戰頂峰紀錄疑造假，又傳出與富商不倫戀，被正宮提告求償200萬，不過她不畏流言蜚語，日前到尼泊爾挑戰無氧攀登聖母峰，未料身體無法負荷，宣告任務失敗，為此拍影片向所有人道歉，昨(26日)再次發文表示：「很多事情我們無法預期，只能盡力一試」，簡短一句話道盡無奈心情。

曾格爾日前爾挑戰無氧攀登聖母峰，由於當地比起往年冷5-10度，加上窗口期即將結束，必須盡可能依速度調整步伐，加上半年沒爬上高海拔且罹患重感冒，因為劇烈咳嗽加上身體發炎，導致意識模糊不得不放棄，只能待身體恢復狀況，再決定下一步怎麼走，更拍影片淚崩道歉，強調「身體真的撐不住」，辜負所有人對她的期望。

曾格爾昨(26日)再次發文吐露近況，她表示每次登山都會伴隨嘔吐、昏昡等症狀，尤其經期更是到要登頂時，就會準時報到，不僅無法獲得充分休息，還得保持極高忍受力，無論生理或心理都備受考驗，雖後此次任務宣告失敗，她仍樂觀表示希望能有機會再回來一試，更吐露心聲：「這一切努力到現在，過程我覺得比登頂更值得，登山和人生一樣，很多事情我們無法預期，只能盡力一試」。

對此，網友紛紛留言打氣：「有成功登頂有安全考量撤退...這才是完整的登山人生」、「登山猶如人生，一時失志免怨嘆，唯有提起勇氣，爬起來，再次向前」、「不要氣餒，妳是有實力」、「勇者無懼，誰沒失敗，調整後再上」。