輝達（Nvidia）近期公布2024財年第一季財報，由於人工智慧AI產業需求強勁，財測表現優於市場預期，本季營收有望達到110億美元，股價狂漲。對此，瑞穗銀行(Mizuho)桌機分析師Jordan Klein表示，美國CPU大廠英特爾（INTEL）是這波晶片股上揚的唯一異數，並稱該企業在繪圖晶片(GPU)和AI領域都沒能搶到有力的競爭位置。

據《MarketWatch》25日引述Jordan Klein的說法，輝達高層表示AI為該公司帶來可觀的利潤，外界也認為，其他晶片產業相關廠商可以因此受益，如芯源系統有限公司（Monolithic Power Systems Inc）、超微半導體（AMD）、台積電等。然而隨著輝達的壯大，卻造成英特爾的中央處理器業務的營收、獲利都出現相當大的風險，因為輝達已經在人工智能、雲端、超級電腦應用中看到越來越多的機會。

Jordan Klein還指出，輝達在財報會議上揭露，英特爾於多個晶片領域已經成為輸家跟份額減少者。他認為，現在連超微都比英特爾處於更有利的情況，因為他們同時提供CPU跟GPU產品，但超微還需要一些時間才能讓更先進、性能更高的GPU應用在各個尖端程式領域當中，就怕客戶們等不下去。

Jordan Klein強調，台積電也是輝達這波浪潮的主要受益者，若是沒有這家晶圓代工廠的合作，沒有廠商可以做出GPU及其他相關晶片。