高雄鳳荔季活動27日、28日於大樹姑山倉庫熱鬧登場，為了讓民眾體驗採果樂趣，高市府觀光局接力鳳荔季於6月18日推出乘風而騎「大樹生態採果趣」深度遊活動，共計開放50個體驗名額，只要399元就能暢玩大樹地區，活動將於27日中午12時開放報名，邀民眾一同騎單車採鳳梨。

高市府觀光局長高閔琳表示，乘風而騎岡山場活動13日剛舉辦完成，結合岡山觀光工廠及籮筐小趕集的親子共遊單車主題受到好評，不少民眾紛紛於臉書留言，詢問下場單車活動。因此，這次特別與農業局合作，在大樹水果盛產期搭配高雄鳳荔季，規畫採果體驗與農村生態旅遊。

觀光局說明，此次遊程將帶領大家到大樹舊鐵橋濕地公園拍美照，登上曾是東亞第一長橋的淡水溪鐵橋（高屏溪舊鐵橋），及前往市定古蹟竹寮取水站，中午會到「華一休閒農場」品嚐懷舊復古飯包，還可體驗餵小羊、喝羊乳。下午則前往龍目社區，由達人帶領遊客親手採鳳梨，品嚐新鮮現採鳳梨的酸甜滋味，以及清涼消暑的鳳梨啞巴冰。另外，還有DIY手作鳳梨蔭醬課程，帶大家到台灣鳳梨工場，認識大樹鳳梨全盛時期製作鳳梨罐頭的歷史故事。

高閔琳補充，大樹臨近高雄市區，境內多丘陵山坡地且位於水源保護區，特有的土質與水質讓大樹鳳梨可說是全台最好吃，不但長期外銷國外，連外國觀光客到高雄也特別喜歡到大樹體驗採果樂趣。這次乘風而騎大樹場活動超值優惠價只要399元，就能讓遊客滿載而歸。