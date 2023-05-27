本月10日台中發生一起嚴重工安意外，興富發建案的塔吊吊臂掉落在中捷軌道上，列車撞上釀成1死10傷的悲劇，靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸罹難，並於今（27）日在嘉義市立殯儀館舉行公祭。台中市市長盧秀燕昨（26）日提早到場上香，而此次已是盧二度前往捻香致意，盧也當場向林教授雙親承諾，市府必定盡最大努力究責與檢討，並全力協助尋求賠償並妥善處理相關事宜。
盧秀燕市長昨日帶領台中市政府民政局局長吳世瑋、南屯區長林秋萬等人，向林淑雅教授的靈位上香並慰問家屬，對於此次事故深切哀悼。
盧秀燕今日也在臉書發文表示，今是林淑雅教授的告別式，她昨日提早去上香，悼念林教授一生對社會的奉獻，再次致上深深的敬意。
盧秀燕指出，她昨日握著林爸爸、林媽媽的手，希望他們一定要好好保重身體，對於中捷事件，市府必定盡最大努力究責與檢討，同時全力協助尋求賠償並妥善處理相關事宜。
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