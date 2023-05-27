五月天相隔1369天重返鳥巢。（相信音樂提供）

「五月天」26日在北京鳥巢舉辦「好好好想見到你」巡迴演唱會，時隔4年重返鳥巢，五月天開唱造成超級轟動，不僅場內氣氛嗨翻，場外也滿是席地而坐的歌迷跟著大合唱，6場雙主題演唱會將吸60萬歌迷到場同歡，推估票房約29億元台幣。這次也是五月天7度鳥巢開唱，創下共200萬人次觀賞之壯舉，再度刷新鳥巢紀錄。

歷經疫情過後重返鳥巢開唱，五月天昨以〈盛夏光年〉開場，一連飆唱8首好歌後，主唱阿信問候全場：「五月天終於回到鳥巢了！上次在這裡唱歌的時候，一點都沒想到會面對1000多天的分離、思念與等待，終於在2023年的今天回到鳥巢，謝謝你們。」

萬千歌迷齊聚鳥巢攜手五月天完成最倔強的音樂夢。（相信音樂提供）

石頭問候大家「有沒有變高、變帥、變漂亮？大家都年紀大了一點對不對？」瑪莎感謝所有歌迷不離不棄，怪獸也興奮說，「沒想到過了這麼多年你們都還在，謝謝你們又把鳥巢塞滿了！」由於演唱會一票難求，有來自各省的歌迷聚集場外「旁聽」，阿信貼心說「有最令五月天心疼的朋友，聽說他們在鳥巢外面陪我們度過這個夜晚」，喊話要聽外面的聲音，果真傳來尖叫、吶喊聲，讓全場都相當感動。

阿信與師妹白安合唱〈人生海海〉、〈OAOA〉。（相信音樂提供）

五月天開放線上點歌板，邀請歌迷直接留言點歌。（相信音樂提供）

除了演唱經典歌曲，五月天也安排線上點歌板，有女粉絲留言說跟男友來看演唱會，希望老公（指五月天）演唱〈天使〉，怪獸打趣笑說：「那我們也有一個卑微的要求，老公唱歌男友耳朵摀起來。」接著全場10萬歌迷和五月天一起大合唱〈天使〉，並以這首歌獻給過去4年辛苦的醫護夥伴。

五月天出道24年，用歌聲與努力一步一腳印唱遍全球，成為「華人第一天團」，近年受疫情影響巡演停擺，阿信坦言「我相信過去的一千多天，都會是很多人生命中一場最漫長的等待」，演唱會尾聲，他要全場打開手機燈光，感性吐露心聲：「如果有人問我，今天晚上在鳥巢的感覺是什麼？也許我會很難形容，我相信對你來說，也會很難形容，請你看看前後左右，這片『星空』叫做『等待之後的相見，叫做相見之後的最燦爛』。」

阿信重申要唱到80歲，自嘲「現在年紀也不止有那麼一點了，至於我們要唱到80歲的約定，好像也只剩30年，30年好像很長，可是如果每次的等待都像過去4年，那麼我們一起唱歌的時間就是唱一場少一場」，一席話逼哭許多歌迷，阿信也感性表示，「如果現在就是地球上的最後一場演唱會，我會很開心，我們與你同在，最後我最想聽到的聲音，會是你的聲音。

五月天2004年首度踏上北京「無名高地」Live House，一路從「工人體育館」、「北展劇場」、「首都體育場」再到「工人體育場」，在2012年征服北京「鳥巢」，今年第7度登上鳥巢，再度刷新紀錄成為華語樂壇紀錄保持王者樂團。