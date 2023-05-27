許介立表示，電源供應器、電動車、綠能是我們三大基石，其中電動車事業方面，我們非常看好電動車市場未來的成長潛力，在2022年10月，康舒成立了電動車電源子公司「康捷電動動力」，以加速我們在電動車領域的發展；展望今年，隨著供應鏈缺料狀況明顯改善，既有的美系車廠客戶，營收貢獻將明顯增加；另一方面，也與大家分享，我們已於今年量產日系車廠客戶的產品，這將會進一步貢獻電動車事業的營收，整體而言，我們預期電動車事業營收，今年將有2-3倍成長。

在綠能事業方面，「轉型」將是今年的一大策略重點，我們計劃將過去投資的太陽能電廠，與壽險公司合作成立投資平台；這項策略最大的效益，是康舒未來可改以「輕資產」的商業模式，參與綠能市場。

許介立表示，在現行的商業模式下，康舒自主持有太陽能電廠，並將太陽能電廠的發電收入認列為營收。由於康舒需要投入自有資金持有電廠，因此目前的商業模式會降低公司資金運用的彈性；另一方面，由於這一類的投資具備高槓桿的特性，太陽能電廠的專案融資，會造成康舒資產負債表的負債增加，使得全公司整體的負債比例上升。

在商業模式調整後，太陽能電廠將改由投資平台的資金持有，降低公司負債康舒則擔任太陽能電廠的管理者和維運者，收取管理、維運費用與轉供綠電分潤。新的商業模式下，康舒不再需要以自有資金持有太陽能電廠，資金的使用效率將得以提升，康舒會將這些資金投入具備更高成長性的領域，加速公司的長期成長，這項商業模式的策略調整將於今年第3季完成。

此外，康舒於今年初宣布將收購瑞士ABB集團旗下的電源轉換部門，目前這項併購案正在接受主管機關審查，等待審查完成後，預計將於第2季末、第3季初順利完成交割。