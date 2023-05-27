上海市委常委會昨舉行會議，傳達學習貫徹中共總書記習近平給上海市虹口區嘉興路街道垃圾分類志願者的重要回信精神，並對上海市下一步垃圾分類工作進行部署，會議還傳達學習2023年對台工作會議精神，研究加強財會監督、構建全民健身公共服務體系等工作。上海市委書記陳吉寧主持會議並講話。

會議指出，要結合開展主題教育和學習貫徹習近平生態文明思想，切實把習近平關於垃圾分類的重要指示和重要回信精神學習好、領悟透、落到位，整體謀劃推進好垃圾分類這件群眾身邊的關鍵小事，以釘釘子精神持續用力抓好市民群眾的習慣養成、基層治理能力的全面加強、垃圾分類和資源化利用全過程處置水準的整體提升，積極打造垃圾分類升級版。不斷提升垃圾分類的便利性，加強智慧化監管、系統化治理、減量化使用、資源化利用，發揮市場機制作用，培育壯大綠色循環經濟。大力弘揚綠色低碳生活風尚，發揮志願者獨特作用，用心用情做好宣傳引導，凝聚各方強大合力，進一步形成人人踐行、全社會參與的生動局面。

會議指出，要全面貫徹中共二十大決策部署和新時代黨解決台灣問題的總體方略，按照對台工作會議部署要求，把加強黨的全面領導落實到對台工作各方面全過程，確保中央對台決策部署落地落實。結合上海實際，踐行使命責任，發揮特色優勢，進一步優化營商環境、用好功能平台、加強活動交流，吸引更多台胞台企來滬發展。

會議審議通過《上海市關於構建更高水準全民健身公共服務體系的實施意見》，指出要圍繞建設全球著名體育城市的目標，打造「中國式現代化」全民健身模範城市。大力推進全民健身公共資源拓展工程，積極組織開展人民群眾喜聞樂見的賽事活動特別是青少年健身活動。構建全民健身工作格局，完善全民健身治理體系，助力全民健康、促進全民幸福。