小燕鷗的卵直徑僅3至4公分，且具有接近砂礫顏色的保護色，因此遊客在沙灘活動稍不留意很容易會踩破鳥蛋。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市香山溼地具有豐富的生態和底棲生物，提供充足的食物與合適的場域，吸引2級保育類小燕鷗棲息，每年4到8月是小燕鷗自澳洲、紐西蘭等地遷徙至台灣繁殖的季節，市府近日陸續發現有小燕鷗築巢繁殖，籲民眾遠離小燕鷗築巢區的香山沙丘。

產發處指出，小燕鷗喜好在開闊的海岸砂礫地築巢，每巢會有2至3顆蛋，不同於一般鳥類的碗狀、盤狀巢，小燕鷗為無結構的巢型，常常僅是沙灘上的小凹槽，加上小燕鷗的卵直徑僅3至4公分，且具有接近砂礫顏色的保護色，因此遊客在沙灘活動稍不留意很容易會踩破鳥蛋。

市府提醒，民眾近期在海岸活動時若發現小燕鷗出現在頭頂低空盤旋並發出鳴叫，表示已經太接近小燕鷗的繁殖區域而出現驅趕行為，應該注意周邊環境並離開，以免影響小燕鷗繁殖育雛。

市府也強調，若對保育類小燕鷗有騷擾、獵捕、宰殺或不法利用等情事將面臨最高5年徒刑，得併科100萬元罰金，香山溼地（包含香山沙丘）都屬新竹市濱海野生動物保護區範圍，違者更會加重刑罰。

產發處補充說明，香山沙丘位屬新竹市濱海野生動物保護區範圍，除申請外，依法不得任意進入，擅入者可處新台幣5萬至25萬元罰鍰，民眾若發現疑似違法行為，可向市府或海巡（118專線）報案，一起守護野生動物棲地生態。