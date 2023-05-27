國民黨台北市議員應曉薇曬正妹女兒照片。(圖取自應曉薇臉書)

有意代表國民黨參選台北市中正萬華區立委的北市議員應曉薇PO出女兒美照，並透露女兒受到旅美王世昀導演賞識參與演出歷史小品，更獲皇家戰狼影展最佳女演員獎，讓她開心直呼「我們家也有影后耶！」應曉薇也感謝兩個女兒總是站在第一線為市民監督她，強調會繼續努力。

應曉薇今(27)日在臉書PO出女兒照片，並開心喊道寶貝女兒應佳妤受到王世昀導演賞識，參與演出的歷史小品為台灣爭光，獲皇家戰狼影展最佳女演員獎。應曉薇直呼家裡也有影后，但也笑稱女兒賺到5000元工讀費後說要息影了，她無緣當星媽。

身為單親媽媽的應曉薇提到，陪伴女兒們成長是「難得心酸」，並認為有樂觀進取的孩子真好。應曉薇也向單親的人喊話，「記得你要讓自己快樂，孩子就會變成無敵」。

「甜不過蜂蜜，親不過母女，我們每天聊天，遠距生活視訊時也是飛吻來飛吻去」。應曉薇分享母女間互動，並透露女兒們曾表示，中正萬華幾十年只有她制定過自治條例，重陽禮金致送自治條例已成功為台北市民恢復重陽禮金，現在她要繼續為年輕人做事，包含青年創業、青年成家貸款寬限期延長、低收家庭青年可單飛計畫，還有答應應曉薇的寵物犬「應寶弟」的動保局、動保警察，要去完成。

應曉薇感謝兩個女兒總是站在第一線為市民監督她，並強調會努力繼續完成孩子的夢想、年輕人的夢想以及毛小孩的夢想，感性喊道「我愛妳們」。