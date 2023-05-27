《公職人員選舉罷免法》修法新增排黑條款通過，引發在野黨批評，修法不尊重委員會討論結果，不符比例原則，民進黨立委蔡易餘也在臉書揚言退黨。民進黨立委羅致政今（27）日出席「小英之友會」板橋區捐血活動時表示，社會對有黑金、槍毒背景的人參選是有意見的，這樣的法律有一定的社會基礎。

羅致政說，法理上的推論，當然大家可以再爭論，包括未來是不是要經過釋憲的程序，那既然三讀已經立法通過，我們就照法律來走，最重要是，相信社會對於排除黑金、槍毒背景的人，來參與民意代表或是公職的選舉是有意見的，所以在社會的基礎上，這樣的法律是有它一定的社會基礎存在。

對於是否會衝擊民進黨選情，羅致政表示，選情當然是可能要考量的因素，但是最重要的是社會的期待，相信這樣一個立法，本身是反映了當前社會上對於公職人員不應該有太多所謂爭議性的背景，也絕對是支持的，相信這樣立法的通過，應該是有社會支持的紀錄存在。

羅致政強調，這和派系沒有關係，個別委員對這個修法過程，在法理在各方面有不同的考量，我們都尊重，但這個不是派系的問題。黨內最終的結果，就是透過黨團會議的方式，最終還是回到黨內的機制，黨團民主表決的機制，最後決定就是一致投票，所以這樣的決定過程並沒有太多問題。