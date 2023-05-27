噬菌體

長壽健康的秘訣是甚麼？很多人都知道，要達到這目標，需要經常運動、維持理想體重、睡眠充足，還要會處理壓力。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）27日報導，在這張清單中，還可以加入一個十分令人意外項目，那就是感染適當的病毒。美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）和哈佛大學（Harvard University）研究人員本月稍早在《自然微生物學》（Nature Microbiology）期刊上發表的研究論文顯示，他們研究了以長壽聞名的日本和義大利薩丁尼亞（Sardinia）百歲人瑞，結果發現，除了食物和生活型態外，可能產生影響的，還有腸道內的適當病毒。

研究人員蒐集了日本和薩丁尼亞近200名至少百歲人瑞的糞便樣本，並分析他們數以兆計的腸道微生物群，以探究他們長壽的線索。後來他們發現，這些人瑞和60幾歲的人相比，不僅有更多樣的「好」菌，也有更多的「好」病毒。

儘管我們通常認為，病毒對人有害，而它們也的確引發了各式各樣的疾病，但多數病毒不僅無害，其中有些甚至有益。由於病毒約比細菌小100倍，部分因它們十分微小，相對較難研究，因此住在人類腸道內的病毒遠不如較大的細菌受關注。事實上，這些名為噬菌體的病毒很普遍，並有愈來愈多用在具有抗藥性的皮膚和腸道感染上，以取代抗生素。

哈佛大學研究顯示腸道好菌和飲食有很大的關係

或許有人感到納悶，這些病毒究竟在人瑞的腸道內做什麼，以幫助他們保持健康？研究顯示，起碼有部分病毒在攻擊，並殺死那些可能引起發炎，或是嚴重感染的壞菌。

那似乎是因為細菌無法像對抗生素般，對噬菌體產生抗性。而研究人員認為，有些病毒除了殺死有害的細菌外，還很擅長在人瑞的腸道中製造硫化氫氣體。由於硫化氫聞起來像臭雞蛋，有些人在放屁時會有這種臭味，因此聽起來不是什麼好事。

不過，令人訝異的是，雖然硫化氫在空氣中聞起來很臭，但在腸道中產生，卻有很多潛在的益處。而其中最重要的，就是它有助於保護讓身體吸收營養，並防止細菌和毒素進入血液中的腸道內壁。要是壞物質外洩，就可能導致慢性發炎，進而引發關節炎、心臟病、失智和癌症等衰老疾病。