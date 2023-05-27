新北義消特搜成軍十週年了。新北市消防局為感謝新北市義消特搜不辭辛勞、默默付出，持續強化搜救專業救能力以提升整體搜救效能，同時凝聚各縣市搜救隊伍且培養彼此默契，邀請各界參與，並由新北市副市長謝政達頒發獎狀表揚19名於創隊就加入至今滿10週年義消特搜人員、8名績優貢獻人員及1名特殊貢獻獎人員，並為5隻通過IRO國際評量的搜救犬進行授階。

5隻通過IRO國際評量的搜救犬進行授階。(新北市消防局提供)

與會的單位及貴賓包括內政部消防署、新北市義消總隊蔣根煌總隊長、台北市立萬芳醫院陳作孝院長、台北慈濟醫院趙有誠院長、新店耕莘醫院林恒毅院長、亞東紀念醫院邱冠明院長、左岸動物醫院邱顯傑院長、社團法人台灣工作犬協會關心羚理事長、新北市土木技師公會賴建宏理事長及各縣市搜救隊長，共計約400人共襄盛舉。本次活動由謝政達擔任見證人，與各家合作醫院、獸醫院、土木技師公會簽署合作備忘錄，使新北市快搜部隊可從事災區醫療及結構評估。

謝政達擔任見證人，與各家合作醫院、獸醫院、土木技師公會簽署合作備忘錄，使新北市快搜部隊可從事災區醫療及結構評估。(新北市消防局提供)

新北市消防局為感謝新北市義消特搜成立10周年，弟兄不辭辛勞、默默付出，特別舉辦慶祝及表揚大會。(新北市消防提供)

新北市義消特搜大隊於102年5月26日成立，在義消特搜成軍滿十週年的日子，特別製作10週年重要搜救成果，回顧義消特搜人員不畏艱難，勇往直前並深入災害現場的英勇英姿；另新北市快搜部隊於111年通過國家級重型救援隊評測(NAP)，現場除展示快搜部隊搜救量能外，同時也首創現場作業指南，供快搜部隊現場作業人員有所依循，適逢義消特搜大隊創隊10週年紀念日，由謝副市長分享予全國搜救隊長，共享快搜部隊成軍以來的智慧及經驗結晶。

義消特搜大隊長倪正河表示，成立自今十年如一，感謝所有弟兄不離不棄犧牲奉獻及付出，再造更多更美好的十年。

義消總隊蔣根煌總隊長表示，義消近年轉型有成，有救災、防宣、潛搜、山搜、救護及特搜各領域的義消，讓本市的消防服務更上層樓，感謝所有默默付出的無名在地英雄。

消防局長李清安表示，這幾年來在高雄氣爆救災、復航空難、八仙樂園粉塵爆炸、蘇迪勒風災、台南震災、蝶戀花遊覽車翻車救助、花蓮震災、黑鷹直升機救援以及花蓮太魯閣號列車出軌等救援現場中都能看到新北市義消特搜同仁的身影出生入死進行救援工作，感謝新北市義消特搜的每一位夥伴，無怨無悔的付出。

謝政達表示，今天新北義消特搜十週年特別有感覺，我們是全國第一支拿到NAP的隊伍，還記得當初有去林口看大家，剛談到十年前在板橋第一運動場，在消防署之下成立特搜隊，在這過程中我們也經歷很多事件，包括台南、花蓮大地震、火車事件，包括宜蘭太魯閣事件，包括虎豹潭等等事件。除了重型搜救隊外，還有七支輕型搜救隊，特別感謝大家的付出。另外還特別感謝幾家醫院的代表，各醫院、建築師、獸醫師及動物醫院的協助，並獲得很大的幫助。另外我們還成立MOU管制藥物的使用，是全國唯一第一支拿到管制藥物的第一個縣市。希望未來可以把台灣的消防環境和救助環境打造得更好並安居樂業。