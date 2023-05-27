蘇震清確定立委無法連任，一早就有支持者到服務處聲援。（林和生攝）

因為修法確定立委無法連任，蘇震清坦言，心中五味雜陳。（林和生攝）

立法院通過《公職人員選舉罷法》條文修正案，其中「受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定者，不得登記為候選人」，現任立委唯一受影響的是無黨籍屏東立委蘇震清，27日他按原行程處理選民服務案件，一早已有大批支持者在門口聲援，蘇強調，這一次不能選、不代表下次不能選，承諾服務不會中斷。

由於這次修法僅影響蘇一人，外傳就是針對他而來，蘇震清表示，不會作此聯想，但是心中非常感概；20幾年跟著民進黨團運作，不會對同事有所怨言，眾人都站在法理上、慎重面對修法，縱然經過這麼多努力，且影響很大，不過難掩違憲之虞，畢竟台灣法律還是無罪推定，心情就是五味雜陳。

蘇震清無奈地說，當初經委員會討論，沒想到在政黨協商時遭推翻，明顯政治凌駕在法理之上，這是自己最不能接受的事；認為自己從政以來清清白白、坦坦蕩蕩，會勇敢面對官司，也相信司法會還他清白，好險有鄉親當他的靠山。

有支持者喊話，認為蘇震清服務不能中斷，若本人不能選，就叫兒子蘇孟淳代父出征，長期在父親身邊擔任國會助理的他說，因為事發突然、沒有準備好，還需要沉澱心情過後仔細評估，慎重考量才能決定，不過一旦確定參選，絕對會全力以赴，不會辜負選民支持與期待。